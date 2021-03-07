塔利班同美国重新开始和平谈判

阿富汗塔利班表示，已经同美国重新开始和平谈判。美国政府证实，已经与塔利班首次正式接触。

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阿富汗塔利班组织3月6日说，美国阿富汗和解问题特别代表哈利勒扎德（Zalmay Khalilzad）和塔利班政治副首领巴拉达（Abdul Ghani Baradar）领导各自团队星期五晚间在卡塔尔首都多哈开始和平谈判。

哈利勒扎德是从阿富汗抵达多哈的。他之前与阿富汗政府官员、公民社会领袖和其他政治人物就阿富汗和平进程问题举行了三天磋商。

美国国务院一名官员星期五向美国之音证实，拜登政府与塔利班组织进行了首次正式接触。

塔利班发言人说，阿富汗外国军队指挥官、美国陆军上将米勒（Scott Miller）陪同哈利勒扎德参加了谈判。

塔利班发言人说，“双方表达了对多哈协议的承诺，讨论了协议的彻底执行。也讨论了阿富汗当前的局势以及阿富汗内部谈判的速度和有效性。”

美国与塔利班2020年2月在卡塔尔首都签署协议，要求美国军方和塔利班不要彼此攻击，要求塔利班切断与威胁美国及盟友利益的恐怖组织的关系，并与阿富汗政府讨论分享政治权力的问题。

作为交换，美国保证在今年5月撤出剩余的2500名军人和北约领导的所有伙伴国家的部队。