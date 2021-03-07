韩美周一开始军事联演，受疫情影响规模缩小

自首尔方面消息，韩美联合参谋本部3月7日介绍称，两军将于8—18日实施上半年联合指挥所演习（CCPT）。据悉，备受关注的未来联合司令部“完全作战能力”（FOC）评估工作将延至下半年进行。不过如若届时疫情得不到控制，评估工作下半年也无法开展。

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据韩联社报导，因新冠疫情影响，韩美决定缩小此次联演的规模。指挥所演习一般分为防御和反击两部分进行，但此次演习规模较之前缩小，因此将不分具体领域进行。此次演习也不实施野外机动训练。这是自2018年以来韩美第三年不实施野外训练。韩美联合参谋本部方面表示，野外机动训练并不设特定期限进行，而在年内分多次实施。

报导指，此次演习中不评估未来联合司令部的完全作战能力。此项评估工作旨在验证将行使战时作战指挥权的未来联合司令部是否具备指挥能力，是战权移交工作中的核心内容。未来联合司令部由韩军大将担任司令，由美军大将担任副司令。

韩美联合参谋本部表示，此次演习将预演由未来联合司令部主导的战区作战的一部分，为今后验证完全作战能力做准备。此番话被解读为，虽然无法在此次演习中评估完全作战能力，但通过预演战区作战，初步评估由韩军大将率领的未来联合司令部是否具备指挥战区作战的能力。据了解，韩美将探讨在下半年的联演中评估完全作战能力的方案。但如果疫情得不到控制，定于8月进行的韩美联演也无法评估完全作战能力。