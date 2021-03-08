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日美澳印首脑将在周末举行线上会谈

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日本首相菅义伟和美国总统拜登资料图片
日本首相菅义伟和美国总统拜登资料图片 © 网络图片
作者： 东京特约记者 楚良一
5 分钟

日本、美国、澳大利亚和印度四国就在线举行首次首脑会议展开了协调。如果四国首脑实现了线上首脑会谈，将为史上第一次。美国国务卿布林肯和国防部长奥斯汀拟下周访日。日本政府将通过与两人的磋商，力争进一步强化日美同盟，其中最大的问题是对华政策问题。

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日本、美国、澳大利亚和印度四国去年10月同意每年行定期会

 而这次四国首脑线上会定在本周末行，究竟是视频谈还电话谈现在未定。

 四国框架最早是前安倍晋三提出来的，他在20067月出版的著作《走向美之国》中指出：如果日、美、澳、印四国首或外交能在一起开会，讨论略的点出，将我的普世价值观（自由、民主主、基本人权、法律的治）为亚洲共有，那将使多么好的事呀！

 四国首脑将确“自由开放的印度太平洋”政策，以此对应在南海和海活动频繁的中国。将探疫苗供体制和网安全及稀土供问题

 美国国务卿布林肯和国防部奥斯汀下周15日左右访日，是在拜登政权下美国高官的首次访日，两国将行防与外2+2于中国海警局允中国海警使用武器的《海警法》2月开始施，双方将共有此的

 另据报道：日美两国政府于菅义伟相和拜登总统的面面会，正在行调整和研究，预计将于4月在美国白宫举行，将是拜登就任以后首次与外国首脑举行面面的会，首相将参考新型新冠病毒的感染状况和国会日程的情况，具体日程整。

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