日美澳印首脑将在周末举行线上会谈

日本、美国、澳大利亚和印度四国就在线举行首次首脑会议展开了协调。如果四国首脑实现了线上首脑会谈，将为史上第一次。美国国务卿布林肯和国防部长奥斯汀拟下周访日。日本政府将通过与两人的磋商，力争进一步强化日美同盟，其中最大的问题是对华政策问题。

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日本、美国、澳大利亚和印度四国去年10月同意每年举行定期会谈。

而这次四国首脑线上会谈，预定在本周末举行，究竟是视频会谈还是电话会谈现在未定。

四国框架最早是前安倍晋三提出来的，他在2006年7月出版的著作《走向美丽之国》中指出：如果日、美、澳、印四国首脑或外交部长能在一起开会，讨论从战略的观点出发，将我们的普世价值观（自由、民主主义、基本人权、法律的统治）为亚洲共有，那将使多么好的事呀！

四国首脑将确认“自由开放的印度太平洋”政策，以此对应在南海和东海活动频繁的中国。还将探讨疫苗供应体制和网络安全及稀土供应等问题。

美国国务卿布林肯和国防部长奥斯汀拟下周15日左右访日，这是在拜登政权下美国高官的首次访日，两国将举行防长与外长的2+2会议，鉴于中国海警局允许中国海警舰使用武器的《海警法》2月开始实施，双方将共有对此的担忧。

另据报道：日美两国政府对于菅义伟首相和拜登总统的面对面会谈，正在进行调整和研究，预计将于4月在美国白宫举行，这将是拜登就任以后首次与外国首脑举行面对面的会谈，首相将参考新型新冠病毒的感染状况和国会日程的情况，对具体日程进行调整。