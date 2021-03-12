印度出于安全担忧或阻止移动运营商购买华为设备

路透社3月11日援引两名印度政府官员的话报导指，根据将于6月生效的采购规定，印度可能会阻止其移动运营商使用中国电讯巨头华为制造的电信设备。

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报导称，新德里对采购更多中国公司的技术设备持谨慎态度，这既是出于安全担忧，也是因为希望让印度制造商有机会生产更多电信设备。印度电信部门10日表示，6月15日之后，运营商只能从政府批准的“可信来源”购买某些类型的设备，并指政府也可能创建一份“禁止采购”黑名单。这两位不具名官员透露称，华为可能会出现在这份黑名单上。

其中一名官员说，“如果一项投资对国家安全构成风险，我们就不能把经济效益放在首位。”印度电信部周四并未提供有关制定可信来源或“采购黑名单”的计划的更多细节，也未就此事对华为的影响置评。但另一位匿名官员告诉记者称，在印度业务较少的中兴通讯也可能被列入黑名单。华为和中兴通讯均未立即回复路透社记者的置评请求。

据了解，印度三大电信运营商中的两家，Bharti Airtel和Vodafone Idea，都使用华为设备。行业分析师表示，对华为设备的任何限制都可能推高成本。华为的设备和网络维护合同通常比爱立信和诺基亚等欧洲竞争对手便宜，而且在印度此类设备的供应有限。

一位高级政府官员介绍称，“我们已经开始批准一些投资计划，包括来自中国的投资计划，但我们不会批准任何电信基础设施和金融等领域的投资计划。”官员们还表示，印度不太可能取消去年针对100多个中国移动应用的禁令，也不太可能允许中国公司竞购印度航空(Air India)和炼油商巴拉特石油公司(Bharat Petroleum)等国有企业的股份。

报导指，印度计划在4月1日起的12个月内通过出售国有企业的股份筹集235.7亿美元。印度财政部并未回复记者的置评请求。其中一位消息人士谈到，去年爆发的印中边境冲突是近40年来最严重的，已经让两国本已脆弱的关系更加恶化，“重新获得信任将是一条漫长的道路”。印度科技部并未回应就移动应用禁令置评的请求。