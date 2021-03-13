李显龙：美中爆发军事冲突可能性相比增大，新加坡无法选边站

新加坡总理李显龙近日在接受英国广播公司（BBC）采访时表示，中国和美国同5年前相比，发生军事冲突的可能性增大。他称，这种可能性目前虽然不高，但中美的对外关系都以内部考虑为中心，可能迫使双方采取强硬态度，使两国轻易陷入僵局及引发冲突。

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美中两国高级外交和安全官员将于下周在阿拉斯加举行会谈。采访中，李显龙不愿就此向中方提供建议，但指出中国的政治方向已经引发了与大小国家的紧张关系。他向BBC表示，“对于中国的发展方向，以及这是否对他们有利，存在着重大的不确定性和焦虑。" 依新加坡的角度来看，美国是过去数十年中新加坡的主要安全伙伴，也是新加坡最大的投资者，远远超过其他任何国家的贡献。同时，中国是新加坡最大的出口市场，和亚洲大部分地区一样，新加坡的经济也受益于中国的崛起。

李显龙说，希望美国新的领导人拜登总统是一个“相信多边主义和国际贸易”的人。他在谈到美中两国对全球主导权的角逐时说，“美国仍然是第一，但第二名（中国）也不至于落后”。他说，“这就是美国难以接受的地方。” 对于中国崛起，中方这几年来的强硬行动导致西方许多国家的谴责，并引起亚洲一些盟友的关注。不过，李显龙表示，新加坡无法支持任何一方。

李显龙说，“这对许多国家来说是一个问题，这便是为何我们大家都期望并鼓励两个大国在决定另一方是敌手之前，必须非常仔细地考虑，如果无法打倒对方，那就压制对方。”他说，“我们希望看到的是，中国是一个繁荣、发展和国力增长的国家，受到世界其他国家的欢迎，他们认为这是大家共同繁荣和共同生活在一个稳定世界中的机会。”报导提及，中美关系的恶化是在疫情和对全球化的反弹的背景下发生的，全球化的经济趋势帮助新加坡成为亚洲最富有的国家之一。

李显龙认为，全球化仍有很多好处，尤其是在疫苗方面需要合作。他说，“你不能避免彼此合作，因为回到你原来的地方......是贫穷和绝望，可能是不稳定和冲突。”采访中，当谈及进口新冠疫苗问题时李显龙说，新加坡正对中国科兴疫苗进行评估，如果通过安全和效用检验，就会批准采用。他强调任何国家的疫苗都会考虑使用，因为疫苗没有国籍之分。