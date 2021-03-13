缅甸周六反政变示威及纪念活动至少六名民众死亡

据当地媒体和目击者报告，缅甸3月13日至少有六名示威者遭军政府安全部队射杀。缅甸反政变民众当天在全国多地参与了纪念1988年8888民主运动的活动。

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8888民主运动，亦称“8888事件”，是1988年在缅甸发生的一场争取民主的大规模民众运动。因为当时的军人统治者耐温实行了货币改革，导致百姓倾家荡产，民怨沸腾。最终导致了全国性上街示威。在奈温宣布“货币改革”之后，仰光理工学院（今仰光理工大学）的学生首先在校园举行抗议活动，一些人砸毁窗子、路灯，并展开罢课。军政府派部队前往镇压，并一度关闭了首都的大学。

同年3月13日，愤怒的学生在学校附近的一个茶社因发生争吵而打斗。有一些学生被警察抓走。在被抓的学生中，有一个因为父亲是执政的缅甸社会主义纲领党的官员，所以很快就被释放。学生们到当地警察局抗议，与警察发生冲突。三个学生遭到枪击，一人死亡。次日，学生举行大规模集会，警察射杀学生的消息迅速传遍了各间大专院校，引发后来大规模抗议的导火索。

针对周六的纪念活动，路透社报导指，两名目击者称，在缅甸第二大城市曼德勒警察向静坐抗议者开火，造成3人死亡，数人受伤。据当地媒体报导，在中部城镇卑缪(Pyay)，另有一人死亡。另在缅甸最大城市仰光，有两人一夜之间死于警察的枪击之下。

一位在卑谬镇的23岁示威者告诉记者称，“起初安全部队不让救护车靠近伤者，之后才放行。当他们放行救护车后，其中一名伤者生命垂危，之后丧生。”美国、印度、澳大利亚及日本领导人周五举行“四方安全对话”（Quad）线上会谈，并发表声明承诺协助缅甸重建民主。据缅甸政治犯援助协会(AAPP)介绍，自2月1日军方发动军事政变以来，截止周六已知有70多人被军政府安全部队杀害，逮捕、起诉或判刑的2 092人，1773人正受到迫害。

联合国儿童基金会缅甸办公室12日以最强烈的措辞谴责对该国儿童使用武力的行为，包括使用实弹和任意拘留儿童。儿基会继续呼吁缅甸安全部队立即避免暴力。儿基会缅甸办公室表示，截至周四，据报告至少有9名儿童被杀害，至少还有8人受重伤，另有700多名儿童被任意拘留。许多被逮捕或拘留的儿童被孤立地关押，无法获得法律顾问的帮助，这侵犯了他们的人权。

联合国妇女署执行主任姆兰博-恩格库卡（Mlambo-Ngcuka,）亦通过声明指，妇女署支持联合国秘书长古特雷斯（António Guterres）此前发表的声明，对缅甸过去一个月以来的暴力镇压，以及针对和平示威者使用致命武力的行为表示强烈谴责。

此外，克里姆林宫发言人佩斯科夫（ Dmitry Peskov ）周五告诉记者，莫斯科正在密切关注缅甸的事态发展，并正在分析局势，包括从继续开展军事技术合作的角度进行分析。他强调说，“我们评价局势令人震惊，我们对来自那里的平民伤亡人数不断增加的信息感到担忧。这让我们感到担忧。我们正在密切关注那里的情况”。当被问及俄罗斯是否会像其他一些国家一样，暂停与缅甸的军事技术合作时，佩斯科夫说，“我们正在分析情况。”