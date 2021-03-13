军方发动政变夺权后，由遭罢黜国会议员推举的缅甸平行文人政府临时领导人曼温凯丹，今天在藏匿地点透过脸书首度向大众发表演说，誓言诉诸“革命”推翻军政府统治。路透社报导，与全国民主联盟（NLD）大部分资深干部一起逃亡的曼温凯丹（Mahn Win Khaing Than），透过脸书向大众发表演说表示：“这是国家最黑暗时刻，而黎明即将到来。”

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目击者、独立媒体《今日缅甸》（Myanmar Now）以及英国广播公司缅语版（BBC Burmese）表示，13日至少12名示威抗议者遭杀害，这是自缅甸军方于2月1日发动政变夺权并拘捕昂山素季（Aung San Suu Kyi）等文人政府领导人以来，最血腥的日子之一。

政府经营的缅甸广播电视台（MRTV）于晚间新闻广播中形容示威抗议者是“罪犯”，但未详加说明。

前国会议长曼温凯丹上周获得代表遭罢黜缅甸国会议员的缅甸联邦议会代表委员会（Committee for Representing Pyidaungsu Hluttaw, CRPH）任命为代理副总统，CRPH正力促国际社会承认平行文人政府为合法政府。

CRPH已宣布，它打算创立联邦制民主，且领导人一直在会晤缅甸规模最大族裔武装组织的代表，它们已在全国各地掌控大片领土，部分武装组织已许下支持承诺。

曼温凯丹说：“为了成立联邦制民主，这是因各种专制压迫受苦数十年的所有族裔弟兄真正渴望的，这场革命是汇集我们所有努力的一个机会。”

他的演说获得数千名脸书追随者发表认同留言，其中一名网友写道：继续努力总统先生！您是我们的希望，我们全都挺您。

缅甸军方先前已宣告CRPH为非法组织，且任何涉及者将会被控叛国罪名，而叛国可判处死刑。

CRPH也宣布军事执政团是“恐怖组织”。

曼温凯丹表示，CRPH将试图制定必要法律，让人民有权捍卫自己，且公共事务将交由临时人民行政团队负责处理。