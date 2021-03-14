缅甸周日至少14名示威者被杀 仰光一些中企工厂遭破坏

路透社东南亚新闻编辑陶斯特文（Matthew Tostevin）3月14日介绍指，缅甸国家电视台周日说，仰光的莱达雅镇已经实施戒严。另有当地媒体报导说，当天早些时候，至少有14名抗议者被军政府安全部队杀害。

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据网络视频显示，抗议者手持手工制作的盾牌，戴着头盔，在仰光的莱达雅镇与军政府安全部队对峙。该地区的上空一度冒出了黑烟。据附近一家医院的消息人士和一名救援人员介绍，军政府安全部队周日下午在莱达雅镇的镇压活动中造成至少11人死亡，20人受伤。

中国官媒报导称，自当地时间周日下午开始至傍晚，仰光多个工业区的十多家工厂遭遇纵火和打砸，涉及企业多数为中资企业或中缅合资企业，其中以服装加工厂、服装辅料厂和配套设备厂为主。纵火者大多骑着摩托车，带有铁棍、斧子和汽油桶，冲进工厂以后先是打砸和恐吓工厂值班人员，之后便开始纵火。目前，尚无法确定纵火者身份。

中国驻缅甸大使馆随后通过声明表示，“这次打砸抢烧事件性质十分恶劣。中方要求缅方采取进一步有效措施，制止一切暴力行为，依法查处相关肇事者，确保在缅中国企业和人员的生命和财产安全。我们呼吁缅甸民众合法表达诉求，不被煽动和利用，破坏中缅友好合作。”此前，中国外交部发言人华春莹2月18日在主持例行记者会时否认了，自缅甸军方发动政变后，该国网络上流传的“中国在背后支持缅甸军事政变”的说法，并斥之为“谣言”。她表示，其意图是挑拨中缅关系。

据独立机构政治犯援助协会倡导组织(AAPP)说，截至周六，在2月1日针对军事政变的广泛抗议活动中，缅甸全国已有80多人被杀，2100多人被捕。在缅甸军方政变后，由遭到罢黜的联邦议会议员所推举的缅甸平行文人政府代理领袖曼温凯丹（Mahn Win Khaing Than），周六在藏匿地点首度对民众发表演说，誓言要“革命”推翻军政府。他说，“这是国家最黑暗的时刻，也是黎明即将到来的时刻。”目击者及缅甸国内媒体称，当天至少有13人被杀，是政变以来最血腥的一天。