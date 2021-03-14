缅甸民众反中闯工厂 中使馆：性质恶劣须查

中央社报道，缅甸军方发动政变后，民间怀疑中国暗助的反中情绪高涨，3月14日更有民众闯入中资工厂破坏，造成人员受伤。中国驻缅甸大使馆14日晚发表谈话，指此事“性质十分恶劣”，要求缅方查处肇事者。根据缅甸政治犯援助协会监督小组的消息，14日一天有18名示威者死亡。另外，仰光郊区两个地段实施了戒严。

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3月14日13时50分许，位于缅甸仰光城郊的莱达雅工业区内，有两家中资服装厂遭人为纵火，在整个过程中，多座厂房的生产车间、库房、宿舍和车辆被烧毁。目前仍无法确定纵火者身份。

中国驻缅甸大使馆14日晚以“发言人”名义透过官网发表谈话，作上述表示，并要求缅方确保境内中国企业和人员的生命财产安全。同时呼吁缅甸民众“合法表达诉求，不被煽动和利用，破坏中缅友好合作”。

谈话提到，位在缅甸仰光的莱达雅（Hlaing Thar Ya）工业区多家中资工厂，下午遭“不法分子打砸抢烧”，多名中方人员受伤，有员工一度被困。馆方第一时间与缅甸中国企业商会和相关企业取得联繫，迅速要求当地警方采取有力措施，保障中资企业及人员安全，并再次向中国在缅甸企业和人员发出安全提示。

这项谈话声称，中国对缅友好政策“面向全体缅甸人民”，中缅经贸合作“始终基于互利共赢原则”，尤其注重惠及缅甸当地民众。

谈话说，这次受害的绝大多数中企来自纺织制衣行业，中企在这个领域的投资为缅甸创造近40万个就业机会。“不法分子”的行为同样损害缅甸民众利益。