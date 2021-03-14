美日印澳法据报将于4月举行联合海上军演

日本《读卖新闻》3月14日引述印度政府官员的话说，美国、日本、印度、澳大利和法国已进入最终安排，将于4月初举行首次五国海上联合军演，共同牵制中国在印太地区的势力。

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报导称，应印度方面的要求，此次军演预计将在印度东方外海的孟加拉湾举行。日美澳印2020年11月已在印度洋上举行“马拉巴尔”军演（Malabar）。据悉，5国正在研究派遣军方或自卫队的驱逐舰及潜艇参与。

另据印度媒体报导，美日印澳法五国即将参加的这次军演是由法方在2019年发起的“拉彼鲁兹”（La Pérouse）演习。该演习以18世纪法国皇家海军军官和探险家拉彼鲁兹（Jean-François de La Pérouse）的名字命名。2019年5月，澳大利亚皇家海军、日本海上自卫队以及美国海军的舰只在孟加拉湾与法国的戴高乐号航母编队军演。

法国在印太地区拥有海外省和海外领地，也是首个将印太概念纳入安全保障政策，并在2018年公布的欧盟国家。法国在印太地区有着近200万公民。法国拥有世界上第二大，总面积为1100万平方公里的专属经济区，其中900万平方公里位于印太地区。