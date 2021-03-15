布林肯与奥斯汀今抵东京 强化同盟外 协调对华态度成焦点

法新社电稿称，美国国防部长奥斯汀所搭乘专机今天（3月15日）下午抵达东京，国务卿布林肯则将在傍晚抵达。另外，由美日外交及国防首长举行的「2加2会谈」安排在16日登场，预料将触及确认共同对抗中国的态势，以及朝核问题等议题。

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奥斯汀搭乘的专机，已在日本时间下午3时左右降落在美军横田基地；布林肯搭乘的专机预计也将在稍晚抵达。两人都是美国总统拜登政府上台后，首度出访外国。

据一位美国国务院高层官员说，通过这次连串访问行程，希望跟日本及韩国就如何因应朝鲜进行政策协调。

同时，美方也希望这次访问行程，让因历史问题等陷入冰点的日韩关系，能获得改善。

至于布林肯与奥斯汀访日的重头戏：即同日本外务大臣茂木敏充及防卫大臣岸信夫的2加2会谈，将在16日登场。

法新社说，2加2会谈预料将触及确认共同对抗意图扩大国际影响力的中国，也将谈到日本方面扮演的角色等。

此前据共同社报道，日本政府将通过与两人的磋商，力争进一步强化日美同盟。其中最大的问题是对华政策。警惕中国动向的日本政府期待与展示对华强硬姿态的拜登政府推进合作，但也可以看出存在过分亦步亦趋或引起中国不满的担忧。日本似乎将一边意识中方视线一边开展日美磋商。

预计，拜登政府将展现继承前首相安倍晋三与前总统特朗普推进的“自由开放的印度太平洋”构想的姿态，对日本来说也是利好。总统拜登在就任前把该构想称为“安全繁荣的印度太平洋”。由于未使用被认为包含对华牵制意味的“自由开放”的措辞，美国对华姿态或将软化的猜测一度在日本流传。

两人结束在日本的行程后，接着将前往韩国访问。