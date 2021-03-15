担心被用于军事目的 缅甸首颗卫星被日本扣留

由于担心被用于军事目的，日本一所大学暂扣缅甸一枚卫星。日本北海道大学两名官员最近告诉路透社，缅甸政变后，这个国家的第一颗卫星被扣留在日本的国际空间站“希望号”实验舱内。日本宇宙航空研究开发机构和北海道大学正在决定如何处理这颗卫星。

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缅甸和日本的卫星建造合作开始于2012年。在缅甸政府的资助下，缅甸航空航天工程大学与日本北海道大学、东北大学于当年展开合作，启动遥感卫星制造计划。

公开资料显示，该项目由日本提供技术和人员培训等支持，并合作建造两颗分别重达50公斤的微型遥感卫星。卫星发射后距离地面的高度为500公里，用于农业和渔业监测等民用目的。

2020年10月第一颗价值1500万美元卫星在日本建造完成。美国国家航空航天局（NASA）今年2月20日将这颗耗资1500万美元的卫星发射升空，送到离地球400公里的国际空间站。自那以后，日本宇宙航空研究开发机构一直将其保存在“希望号”实验舱内，等待进入运行轨道，履行使命。

缅甸军方2月1日发动政变，接管了民选政府。人权活动人士和日本的一些官员担心，卫星搭载的摄像头可能会被缅甸军政府用于军事目的。

北海道大学的两名官员说，这种担心使得卫星的进一步部署被搁置。其中一位要求不透露姓名的官员告诉路透社，日本方面不会介入任何与军事有关的事情。尽管合同没有明确规定卫星不能用于军事目的。不过，据北海道大学的官员说，来自卫星的数据由日本方面汇集保管，缅甸官员无法独立获取。

缅甸目前局势动荡，北海道大学的官员说，自缅甸政变以来他们一直无法联系上缅甸航空航天大学的校长基吞（ Kyi Thwin ）教授。北海道大学正在讨论接下来的行动，官员表示，如果卫星进一步的部署被叫停，他们希望今后重新启动该项目。

路透社报道，记者无法联系到日本宇宙航空研究开发机构的官员置评。缅甸航空航天大学没有回复记者要求置评的电话，缅甸军政府发言人也没有做出回应。

日本与缅甸关系密切，是缅甸最大的援助国之一。日本在2月中旬与美国及七国集团的其他成员一起谴责了政变，但日本并没有像美国一样对缅甸军政府实施新的制裁。

尽管这颗卫星没有按照军事规格建造，不过，国际非政府组织“人权观察”(Human Rights Watch)亚洲项目官员笠井哲平 (Teppei Kasai)表示，缅甸军政府很容易将这项技术用于军事用途。他认为，相关的日本大学应该暂停该项目，并紧急审查其潜在的人权风险。