缅甸中资工厂遭袭击 当地证人声称军队是责任者

缅甸多家中资工厂周一遭到焚烧，门前尚不清楚责任者是谁。一位在缅甸居住多年的西方非政府组织负责人向法广表示，有足够的证据证明，大量的照片以及目击者证明，绝大多数纵火事件为军队所为。

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他认为军方此举是一石三鸟：转移外界的注意力，因为刚刚过去的星期天是缅甸最血腥的一天；其二是为了嫁祸于人，为镇压示威民众提供借口，其三也是出于金钱考量，中资以及别的外国企业因此将寻求缅甸军队的保护，军方因此可以获得金钱收入。他还指出，缅甸军队已经没有任何底线，他们毫无顾忌的射杀示威民众。

密切跟踪缅甸局势的缅甸果敢民兵也发推文表示怀疑军队是纵火责任者。

缅甸果敢民兵推号 © 网络

路透社引述中国环球时报周一称，截至周一今天中午，缅甸仰光有32家中资工厂在针对中国企业的“恶意”袭击中被打砸破坏。环球时报在推特发文引述中国大使馆称，两名中国员工受伤，总计财产损失达到2.4亿元人民币(3,690万美元)，没有人死亡。

台湾中央社报道，中国外交部发言人赵立坚今天公开要求缅甸，查处“打砸抢”中企的相关肇事者。至于缅甸局势动荡，中方是否撤侨，赵立坚并未正面说明，只说希望缅方确实保护中国公民安全。

该报道引述中国官方媒体消息，据赵立坚说，缅甸中资企业遭打砸抢事件“性质十分恶劣”。中国驻缅甸使馆已与缅甸中国企业商会和相关企业取得联系，要求当地警方采取有力措施，保障中资企业的安全。