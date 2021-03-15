【视频】昂山素季电视庭审被推迟 缅甸血腥镇压翌日抗议继续

缅甸前领导人昂山素季面临多项指控的诉讼原定本周一的出庭聆讯被推迟。此前一天，反军政变民众的抗议活动再次受到血腥镇压，至少44名示威者周日被杀，但镇压翌日，缅甸多地周一再次出现民众抗议活动。

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周日又是自2月1日缅甸军政变以来最血腥的一天，据政治囚犯援助协会（AAPP）称，周日至少有44名亲民主抗议者被安全部队杀害。自政变以来，该组织统计已有共120多名抗议者被杀，2,000多人被捕。

目前仍然被押面临多项指控的缅甸前领导人昂山素季原定周一早出庭作电视聆讯，但因互联网连接问题，听证会被推迟到3月24日举行。

现年75岁的昂山素季面临至少四项指控：非法进口对讲机，违反新冠疫情限制规定，违反电信法和煽动公众颠覆动乱，此外军政府还指控她贪污腐败，声称她收受了60万美元及超过11公斤的黄金贿赂。

不惧周日的血腥镇压，周一缅甸全国各地再次有抗议者示威，曼德勒的示威者举着“停止暴力”，“拯救缅甸”的标语，作为公民抗命运动的一部分，一些罢工的工程师和教师在该市游行。

联合国缅甸特别报告员汤姆·安德鲁斯周一在推特上表示：“军方要员不应在国家掌权，而应在监牢中。”他呼吁立即停止向缅甸军方提供“资金和武器”。

周日仰光的工业区Hlaing Tharyar局势尤其紧张，至少有２２人死亡，该区有众多的纺织工厂，在区内几家中国的工厂遭到起火烧毁后，安全部队开始向人群开枪。中国使馆呼吁缅甸当局“保证中国企业和员工的安全”。

周日晚间，军政府宣布在仰光包括Hlaing Tharyar在内的两个区的六地实行戒严。

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