平壤批美不要“惹麻烦” 强度降低了

朝鲜领导人金正恩的妹妹、朝鲜劳动党中央委员会第一副部长金与正今天批评韩国正在进行的军事演习，并警告美国新政府如果想要和平，就不要“惹麻烦”。在距离美国国务卿和国防部长官访韩还有一天的16日，朝鲜发表谈话，但对美警告力度明显比对韩低调不少，引发关注。

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朝鲜在美高官访韩前夕释放低强度信号引关注。据路透社说，朝鲜领导人金正恩的妹妹、朝鲜劳动党中央委员会第一副部长金与正批评韩国正在进行的军事演习，并警告美国新政府如果想要和平，就不要“惹麻烦”。

据伦敦国王学院的朝鲜问题专家Ramon Pacheco Pardo说，金与正选择这个时间发表上述言论，似乎是为了确保朝鲜问题将是布林肯和奥斯汀此次与韩国会谈的首要议题。该专家说，“到目前为止，讨论主要集中在四方会谈、应对中国和对朝鲜政策评估上，”他说，“而现在，金与正的声明将成为讨论的核心。”

美国白宫和国务院以及韩国政府均未立即就金与正的声明做出回应。拜登的团队一直在对朝鲜政策进行检讨，预计将在未来几周内做出总结。

据韩联社分析，在距离美国国务卿和国防部长官访韩还有一天的16日，朝鲜发表谈话谴责韩美联合军演，但对美警告力度明显比对韩低调不少，引发关注。

朝鲜国务会员会委员长金正恩胞妹、劳动党中央委员会副部长金与正当天通过劳动党机关报《劳动新闻》等媒体发表谈话称，已获悉南朝鲜（指韩国）当局8日启动针对朝鲜的侵略性战争演习的消息，韩方再次在全民族面前堂而皇之地选择了“战争的3月”“危机的3月”，而不是“温暖的3月”，双方将因此难以重返“三年前的春天”。但针对美国，金与正只警告称，如果美方希望在未来四年“睡个安稳觉”，就不要在一开始就制造让自己“无法入眠”的事端。

分析指出，考虑到这是今年1月美国拜登政府成立以来朝鲜首次发表官方立场，其对美信息相当低调。由此推测，朝鲜将在进一步观察拜登政府的对朝政策走向后敲定对策。美国上月起尝试同朝鲜接触但未得到回复也与此一脉相传。

据该报道称，金正恩今年1月在劳动党第八次全国代表大会上将美国定性为“头号敌人”，并表示将继续研发可攻击美国本土的核武器。朝方今后将以“强对强、善对善”的原则应对美国，树立新朝美关系的关键取决于美国是否撤回对朝敌对政策。

国家安全战略研究院资深委员赵成烈（音）分析认为，朝鲜将视美国的态度予以应对。此次谈话释放出朝鲜不会先发起挑衅、朝美对话仍有余地的信息。庆南大学远东问题研究所教授林乙出表示，虽然朝鲜借韩美军演之机向韩美发出信息，但其真正的意图在于提醒韩美不再刺激朝鲜，克制损害朝鲜自尊心的言行。

韩联社消息说，部分观点预测，美国上月已尝试与朝方接触，这种氛围可能会延续一段时间，因此美国国务卿安东尼·布林肯访韩时可能重申有意同朝鲜开展对话。