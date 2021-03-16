缅甸抗议政变示威 怒火向军政权支持者延烧？

一个当地监督组织称，缅甸发生了又一天的骚乱和抗议活动，至少20人在周一死亡。六周前，军政府夺取了政权。被拘押民选领导人昂山素季的支持者再次涌上街头抗议，尽管周日有几十名抗议者在安全部队开火后中弹身亡，成为2月1日军队政变引发全国范围内大规模抗议活动后，最为血腥的一天。抗议中，数十家外国企业遭到袭击，至此并没有确认袭击责任者。

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据华盛顿邮报今天报道称，一个当地监督组织称，缅甸发生了又一天的骚乱和抗议活动，至少20人在周一死亡。自从军方将文职领导人昂山素季(Aung San Suu Kyi)赶下台以来，缅甸一直一片混乱，成千上万的人走上街头，要求恢复民主。在全国各地几乎每天的镇压中，安全部队都对抗议者使用催泪瓦斯、橡皮子弹和实弹。

一直追踪逮捕和死亡情况的当地监督组织“政治犯援助协会”(Assistance Association for Political Prisoners)说，至少有20人在周一的暴力事件中死亡。该协会在星期二的一份声明中说，自2月1日政变以来，已有180多人丧生。报告称，虽然周一死亡的大部分是反政变示威者，但也有一些是“甚至没有参与抗议活动”的平民。

大多数人死于缅甸中部，至少3人死于商业中心仰光。

根据AAPP的说法，仰光的死者中包括两名在家中的妇女，她们被安全部队在街上开枪打死。

周日的暴力事件发生后，仰光的6个城镇实行了戒严令。任何在那里被捕的人都将面临军事法庭而不是民事法庭的审判，刑期从三年劳役到死刑不等。

据路透社消息说，军方加大管制力度。 一个积极活动组织称，缅甸安全部队周一射杀至少20名抗议者，而军政府在主要城市仰光的部分地区实施戒严，给与指挥官很大权力以镇压持异议者。

被拘押民选领导人昂山素季的支持者再次涌上街头抗议，尽管周日有几十名抗议者在安全部队开火后中弹身亡，成为2月1日军队政变引发全国范围内大规模抗议活动后，最为血腥的一天。

目击者和媒体报告称，在缅甸第二大城市曼德勒和中部城市敏建(Myingyan)与昂兰(Aunglan)，警察周一向示威人群开火。

政治犯援助协会(AAPP)表示，周一有至少20人在安全部队的枪击中丧生。缅甸媒体Myanmar Now报导了全国各地的抗议活动，包括前一天曾发生动乱和纵火案的仰光莱达雅(Hlaingthaya)工业区。该组织说，在抗议政变的数周内，共有183人被安全部队杀害，伤亡人数急剧增加。

美国国务院在华盛顿说，军方对示威者的暴力行为是“不道德且不可辩驳的”。联合国秘书长古特雷斯敦促缅甸军方允许特使访问缅甸，以缓解局势，为对话和恢复民主奠定基础。

在缅甸的中国企业遭到多起抗议袭击。缅甸民众抗议中谴责中国支持缅甸军政权。不过，在缅甸的其他外资企业也有受到袭击案例，包括台企和日企。

据共同社今天报道称，日本迅销的缅甸供应商成为纵火袭击目标。消息说，日本在缅甸两家供应商的工厂周日遭遇纵火。