联合国：缅甸政变导致食品和燃料价格上涨

联合国警告说，由于上个月的军事政变引发了“目前的政治动荡”，缅甸的食品和燃料价格正在逐步上涨。联合国世界粮食计划署3月16日发表声明说，从1月中旬到2月中旬，缅甸各地的大米价格平均上涨了3%。世界粮食计划署还说，在缅甸最北部克钦邦的几个乡镇，大米价格暴涨了20%- 35%。

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该机构还说，自2月初以来，棕榈油的零售价格已经飙升了20%。 世界粮食计划署说，动乱对供应链和市场产生了负面影响。

世界粮食计划署缅甸办公室负责人斯蒂芬·安德森（Stephen Anderson）说：“这些最初的迹象令人不安，特别是对那些最易受到伤害的人来说，他们已经在吃了上顿想下顿了。在新冠疫情发生后，如果这样的价格趋势继续下去，将严重损害最贫困和最弱势群体为家庭提供足够食物的能力。”

与此同时，军政府还在主要城市仰光的更多地区实施了戒严。有报道称，有更多抗议者被安全部队杀害。

追踪缅甸暴力的倡导组织政治犯协助协会（AAPP）说，星期一有至少20人被安全部队射杀。

在周末发生了有人员死亡的抗议后，国家经营的缅甸广播电视台（MRTV）宣布在仰光的北达贡（North Dagon）、南达贡（South Dagon）、达贡河岸（Dagon Seikkan）和北澳加拉巴（North Okkalapa）区实行戒严。

联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯（Antonio Guterres）的发言人说，古特雷斯星期一表示，他对“缅甸军方的暴力升级感到震惊”。

美国国务院发言人贾莉娜·波特（Jalina Porter）星期一说，针对抗议者的暴力是“不道德的，无可辩护的”。

当局星期日晚间在缅甸主要城市仰光的郊区莱达雅（Hlaingthaya）实施了军管。路透社援引军方妙瓦底（Myawaddy）电视台的报道说，在此之前，几家中国人拥有的公司被人纵火，大约2千人阻拦消防车抵达现场。中国被视为缅甸军政府的支持者。

中国外交部发言人赵立坚星期一表示，缅甸中资企业遭打砸抢烧事件，“性质十分恶劣”。他还说，中方希望缅方采取切实措施，保护在缅中国公民的安全，坚决避免类似事件再次发生。当务之急是防止发生新的流血冲突，尽快实现局势缓和降温。

多家报道援引政治犯协助协会的消息说，星期日的多数死亡事件发生在莱达雅，有30多人在这处郊区被杀害。

在全国范围，政治犯协助协会星期一说，星期日的死亡人数达到了74人，使得这天成为反对2月1日军人政变的抗议爆发后最为血腥的一天。之前死亡人数最多的一天是3月3日。那天据报缅甸各地有38人死亡。

缅甸的移动互联网服务星期一被封杀，这显然是为了压制有关动荡的新闻。在这之前，只是夜间断网。

据被推翻的领导人昂山素季（Aung San Suu Kyi）的律师钦貌佐（Khin Maung Zaw）说，封网导致原定在首都内比都举行的针对昂山素季的法庭听证被推迟。她原定要通过视频会议的方式参加听证。

昂山素季自政变发生以来一直被拘留，她共面临五项刑事指控，包括在任期间非法收受60万美元和金条、非法持有六部未经登记的无线电步话机、无照操作通信设备、违反新冠防疫措施举行公众集会以及企图煽动社会骚乱。

联合国星期一说，自六周前政变发生以来，有至少有138人丧生，而政治犯协助协会说，这一数字是183人。

在去年11月的大选中，昂山素季领导的民盟以压倒性优势获胜。军方官员指责大选有大规模舞弊行为，并以此为由发动政变接管了国家政权。缅甸选举委员会否认了舞弊指控。