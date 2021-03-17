缅甸佛教团体吁军政府停止镇压民众 教宗：我也跪在缅甸街头

缅甸势力最大的佛教僧侣组织据报将呼吁军政府停止对示威者施加暴力，并指控“武装少数”在军政府上月政变之后，虐待与杀害无辜百姓。教宗方济各亦表态关注缅甸军事政变引发的紧张局势，呼吁结束流血冲突。他在星期三的公开接见活动中表示，即使他跪在缅甸的街上，亦要强调制止暴力，流血不能解决任何问题，必须对话才能奏效。

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据路透社报导指，由政府任命的缅甸佛教僧侣组织在一份声明草案中表示，其成员将停止宗教活动，以示对军方血腥镇压民主示威的谴责和抗议。“当今缅甸”（Myanmar Now）报导称，缅甸国家僧侣协会(State Sahgha Maha Nayaka Committee）计划在周四与宗教事务部长协商后发布一份最终声明。

僧侣在缅甸有着悠久的活动历史，他们是2007年反对军方统治的“番红花革命 ”的先锋，这次起义虽然被镇压，但有助于随后迎来民主改革。缅甸国家僧侣协会成员无法立即给予置评，但他们会发表声明的立场将标志着军政府与这一通常和官方密切合作的团体之间出现重大裂痕。

据独立机构政治犯援助协会倡导组织(AAPP)说，截止周三，在2月1日针对军事政变的广泛抗议活动中，缅甸全国已有202人被杀，2181多人被捕或起诉，1862人正受迫害之中。

此外，教宗方济各曾于3月3日在公开接见活动中发出呼吁，并称“愿对话能胜过于高压，愿和谐能战胜分歧，请国际社会提供所需的援助，让缅甸百姓的盼望不受到暴力打压。”17日当天，他再次在公开接见活动中念及缅甸，提及一名天主教修女在和平游行中跪在军警面前、恳求他们放过年轻人的画面。

教宗说，“再一次，我深感悲痛地感受到迫切需要为缅甸的悲惨处境发出呼声，那里有许多人，尤其是青年正在失去生命，好能带给他们的国家希望。我也跪在缅甸的街头，并且说：请停止暴力。我也张开双臂，并且说：愿对话得胜。流血无法解决任何问题。愿对话得胜。”