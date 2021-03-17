美防长奥斯汀：中朝威胁使韩美同盟空前重要

美国国防部长劳埃德·奥斯汀（Lloyd Austin）3月17日与韩国国防部长徐旭举行会谈时表示，面对来自中国和朝鲜的空前威胁，韩美同盟比任何时期都要重要。

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据韩联社报导，奥斯汀在与徐旭会谈的开场白中表示，此次来访旨在重申美方防卫韩国的坚定决心。他说，韩美同盟是实现东北亚、印太地区乃至全球和平与繁荣的关键轴心也是世界上最具结合性、互操作性，以及充满力量和活力的同盟关系之一。

奥斯汀指出，韩国是美方在维护国际秩序方面最重要合作伙伴之一，已成为保障印太地区稳定与安全的关键国家。他强调，维持韩美联合防卫态势是首要课题，韩美两军应具备必要时及时执行作战任务的“今夜就战”的战备状态，相信徐旭部长也同意这一点。奥斯汀还用韩语说象征韩美同盟的口号“Katchi Kapshida”（携手前行）。

徐旭表示，在不断发展韩美同盟关系的过程中，维持强有力的对朝遏制力及韩美联合防卫态势至关重要，作为军事同盟的韩美两国将进一步加强团结。徐旭还对奥斯汀就任防长表示祝贺，并称奥斯汀和他都曾在陆军长期服役，期待通过本次会谈就诸多事项形成广泛共识。

美国国防部随后发表声明就两国防长的此次会谈介绍指，“奥斯汀防长指出，美韩联盟是朝鲜半岛和印太地区和平与安全的关键。两位领导人承诺将优先考虑备战，保持强大的防御态势，以确保联盟做好‘今夜就战’的准备。两位领导人还讨论了广泛的防务问题，以包括战时行动控制权过渡的进展，加强区域合作以保护基于规则的国际秩序，以及如何重振（美日韩）三边安全合作。”

美国防部声明称，“奥斯汀防长指出，美国对韩国的安全承诺仍然是牢不可破，包括以美国全方位能力为支撑的美国延伸威慑力。两位领导人指出，他们承诺支持根据联合国安理会决议实现朝鲜无核化的外交努力。奥斯汀防长和徐部长承诺继续密切合作，以加强美韩防务关系，特别是通过今年秋季的安全协商会议。”

韩国国防部的声明另提到，“这次韩国和美国国防部长会议为拜登政府重申其强大的韩美同盟，以及包括美国的延伸威慑在内的韩方强有力的国防承诺提供了机会。”

韩方称，“两国防长就应对诸如新冠疫情等共同威胁的重要性和基于规则的国际秩序的重要性分享了他们的观点。此外，双方共同认识到，韩美日安全合作对于‘应对朝鲜的核和导弹威胁’以及‘在东北亚形成合作的安全结构’具有重要意义。两国防长同意继续保持部长之间的密切沟通与合作，阐明持续和密切的合作对于维持强有力的联合防御态势非常重要。”