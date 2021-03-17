联合声明指中方行为不符国际秩序 赵立坚批美日“狼狈为奸”

美国国务卿布林肯（Antony Blinken）和国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）3月16日在东京与日本外务大臣茂木敏充及防卫大臣岸信夫举行“2＋2”会谈。会后，美日发表联合声明，并称“美国和日本承认，中国的行为不符合现有的国际秩序，给联盟和国际社会带来了政治、经济、军事和技术挑战”。 中国外交部发言人赵立坚则在17日的例行记者会上批评该声明称，“无视有关问题的历史经纬，罔顾事实和真相，不过是美日狼狈为奸、干涉中国内政的又一明证和诬蔑抹黑中国的恶劣例证”。

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美日联合声明写道，两国外长和防长“重申，美日同盟仍然是印度洋-太平洋地区和平、安全和繁荣的基石。日本决心提高能力，加强国防，进一步强化联盟。美国强调，将通过包括核在内的全部能力，坚定不移地致力于保卫日本。在日益激烈的地缘政治竞争和新冠疫情、气候变化和振兴民主等挑战下，美国和日本再次承诺促进自由开放的印太地区和基于规则的国际秩序。”声明称，“美国和日本承认，中国的行为不符合现有的国际秩序，给联盟和国际社会带来了政治、经济、军事和技术挑战。部长们承诺反对对本地区其他国家的胁迫和破坏稳定的行为，因为这种行为破坏了以规则为基础的国际体系。他们重申支持合法商业畅通无阻和尊重国际法，包括航行和飞越自由以及其他合法利用海洋的行为。”

声明称，“部长们还对该区域最近的破坏性事态发展，如中国《海警法》表示严重关切。此外，他们还讨论了美国根据我们的安全条约第五条坚定不移地致力于保卫日本，其中包括尖阁群岛（中国称钓鱼岛）。声明称，“美国和日本仍然反对任何试图改变现状或破坏日本对这些岛屿管理的单方面行动。部长们强调了台湾海峡和平与稳定的重要性。他们重申反对中国在南海的非法海洋主张和活动，并回顾说，根据1982年《海洋法公约》组成的菲律宾-中国仲裁法庭2016年7月的裁决是最终的，对各方具有法律约束力。部长们对香港和新疆维吾尔自治区的人权状况表示严重关切。”

声明称，“各位部长认识到朝鲜的武器库对国际和平与稳定构成威胁，重申对朝鲜完全无核化的承诺，并敦促平壤遵守联合国安全理事会决议规定的义务。部长们还确认，必须立即解决绑架问题。美国、日本和大韩民国之间的三边合作对我们在印太地区的共同安全、和平和繁荣至关重要。”声明称，“美国和日本重申，联盟的力量来自于我们共同的价值观，并因我们与志同道合的民主国家的密切伙伴关系网络而得到加强。3月12日的四国峰会向世界展示了我们的共同愿景，即建立一个以普遍价值观为基础、不受强制力限制的自由、开放和包容的区域。部长们承诺与东盟合作，申明坚决支持东盟的中心地位和团结，并支持东盟的《印度洋-太平洋展望》。”

声明称，“部长们认识到日益严峻的区域安全环境，再次承诺加强密切协调，以调整安全政策，深化所有领域的防务合作，并通过就联盟的作用、任务和能力进行协商，加强延伸的威慑力。他们强调了太空和网络等领域的重要性，以及进一步加强信息安全的重要性。此外，他们重申，现实的双边和多边演习和培训对于保持联盟的战备状态和威慑态势以及应对未来的挑战是必要的。”

声明另提到，“在纪念2011年3月东日本大地震及其后果造成的数千人丧生时，部长们强调了联盟的合作精神，并重申他们致力于相互合作，维护印太地区的和平与稳定。意识到美日联盟的深度和广度，以及需要在许多共同的政策优先事项上加强势头，部长们呼吁在今年晚些时候再次召开安全保障协议委员会（2+2）会议。”北京方面，赵立坚周三就上述声明说，“美日联合声明恶意攻击中方对外政策、严重干涉中国内政、妄图损害中方利益，中方对此强烈不满、坚决反对，已分别向美日双方提出严正交涉。”

赵立坚说，“美日联合声明无视有关问题的历史经纬，罔顾事实和真相，不过是美日狼狈为奸、干涉中国内政的又一明证和诬蔑抹黑中国的恶劣例证”。他强调，“美日固守冷战思维，蓄意搞集团对抗，试图打造反华‘包围圈’，这完全是逆时代潮流而动”。

赵立坚说，“日本为满足阻遏中国崛起复兴的一己之私，甘愿仰人鼻息充当美国战略附庸，不惜背信弃义、破坏中日关系，不惜引狼入室、出卖本地区整体利益，这种做法令人不齿，不得人心”。他称，“我们强烈敦促美日立即停止干涉中国内政，立即停止搞针对中国的‘小圈子’，立即停止破坏地区和平稳定大局。中方将采取一些必要措施，坚决捍卫自身主权、安全和发展利益。”