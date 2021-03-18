不满美日2+2会谈内容 李鸿忠向日本驻华大使表遗憾

美国国务卿布林肯（Antony Blinken）和国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）3月16日在东京与日本外务大臣茂木敏充及防卫大臣岸信夫举行“2＋2”会谈。据悉，天津市委书记李鸿忠18日在市内的迎宾馆与日本驻华大使垂秀夫会谈时表示，对日美“2+2”会议上就香港、新疆维吾尔自治区和台湾表达关切一事，牵制称严重破坏了朝着良好方向发展的中日关系，非常遗憾。

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据共同社周四报导指，李鸿忠强调日美“2+2”会议公然干涉了中国内政，他主张坚决维护主权、不向他国让步核心利益的决心不会动摇。据日方介绍，垂秀夫反驳称，“如果有问题应通过沟通解决，完全无法接受表示遗憾的发言”。

稍早，垂秀夫在天津南开大学发表演讲，介绍明年是日中邦交正常化50周年，并向约70名师生等呼吁，“大家是今后50年的主角。希望大家更加了解日本、关注日中关系。”报导提及，南开大学是1972年签署《日中联合声明》的中国前总理周恩来的母校。

垂秀夫到访期间向提问的学生们赠送了自己拍摄的中国风景照，这是他去年11月到任后首次前往地方访问。此前，中国外交部发言人赵立坚在17日的例行记者会上批评美日联合声明称，“无视有关问题的历史经纬，罔顾事实和真相，不过是美日狼狈为奸、干涉中国内政的又一明证和诬蔑抹黑中国的恶劣例证”。