韩防长：区别对待韩日矛盾，继续加强韩美日安全合作

自首尔方面消息，韩国总统文在寅3月18日在青瓦台接见美国国务卿布林肯(Antony Blinken)和国防部长奥斯汀(Lloyd Austin)时表示，为实现半岛完全无核化与持久和平，韩美两国将保持紧密合作。此外，韩国国防部长徐旭亦在当天告诉媒体称，国防部始终坚持应继续推进韩美日安全合作并将其与韩日矛盾区别对待的立场。他提出，韩方今后将积极同美日进行军事交流与联合演习，继续推动韩日、韩美日之间的安全合作。

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据韩联社报导，文在寅告诉来访的两位拜登政府要员说，韩国和美国作为共享民主、人权等价值的70年伙伴，将携手应对共同的挑战。美国外长防长就任后首先访问韩国展现了拜登总统重视韩美同盟的坚定意志。会晤期间，文在寅提及当天上午的韩美外长防长“2+2”会谈，以及双方草签第11份防卫费分担协定。他评价称，拜登政府成立后随即为韩美同盟稳定发展奠定了坚固基础，意义重大。文在寅说，作为东北亚与韩半岛和平繁荣的核心轴，两国国民也会将巩固韩美同盟视为坚实后盾。希望两国防长外长今后随时保持合作与沟通。

文在寅亦指，新冠疫苗的成功普及促使美国疫情快速趋稳，对经济复苏的期待也日益高涨，祝贺美国顺利推进重建工作。布林肯发言强调，将韩国定为首个出访目的地并非偶然。拜登总统非常重视韩美同盟关系，要求转达巩固乃至进一步发展深化同盟关系的意愿。布林肯还对韩国在抗击疫情方面展现的领导力致以敬意，并感谢疫情初期韩国对美国的援助。奥斯汀谈到，拜登总统要求他向韩方传递重视韩美同盟的坚定意志，美国对韩美同盟的信任坚如磐石。他重申，韩美同盟对印太地区来说极为重要，当前世界局势瞬息万变，同盟关系最为要紧。

韩国防长徐旭在“2+2”会谈后表示，韩美日三国去年成功举行了联参议长会议、部长助理级会议、联合军演及军事交流，今年也将以6月的香格里拉会议为契机进行高级别政策磋商。他称，韩日间虽在历史问题上仍存分歧，但两国一致认为韩美日安全合作对于韩半岛乃至东北亚地区的和平稳定至关重要。

针对拜登政府研讨重新部署美军一事，徐旭称，韩方已了解到美国国防部正根据拜登总统下达的方针对美军的部署、资源、战略和任务进行研讨，韩美两国就驻韩美军在韩半岛乃至东北亚地区和平稳定方面发挥的作用及重要性形成了坚定共识。

徐旭提到，双方在此次会谈中虽未具体言及四国集团（Quad Group），他就韩方立场指出，韩国可在符合透明、开放和包容性等合作原则的前提下与任何地区的合作组织进行合作。另当被问及美方是否在对华牵制方面对韩国提出具体要求，徐旭指，美方并未提出相关要求或请求。