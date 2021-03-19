公民被引渡至美国后 朝鲜宣布与马来西亚断交

朝鲜外交部周五（3月19号）通过官方通讯社发布声明，马来西亚周三将一名朝鲜公民引渡到美国后，朝鲜与马国断绝外交关系。在朝中社报导的声明中，朝鲜外务省还警告称，美国将“付出代价”。

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朝方声明中提到，3月17日马来西亚当局“犯下不可饶恕的罪…强行将无辜的（朝鲜）公民遣送到美国”。声明指出，朝鲜外交部“宣布全面终止与马来西亚的外交关系”，并抨击马来西亚“屈服于美国压力”而针对朝鲜所称的“敌对行为”。

声明形容这名未提到姓名的人士，是“在新加坡合法从事对外贸易活动”的人，坚称指控他“涉及非法洗钱…是不实的”。

据报道，在3月初，马来西亚最高法院裁定，可以引渡一位名叫音译为文哲明（Mun Chol Myong）的朝鲜男子到美国。文哲明和他的家人在马来西亚居住已10 年，他因美国2019年曾要求引渡而被捕。美国指控他通过幌子公司洗钱，并发布虚假文件来支持对朝鲜的非法运输。

文哲明在法庭上否认美国联邦调查局（FBI）的指控，FBI称文哲明是一名犯罪集团的首脑，这个组织因涉向朝鲜供应禁运品，并透过公司洗钱而触法。他面临4项有关洗钱罪名和2项串谋洗钱罪名指控，他的律师声称会有这些指控，主要是与他在新加坡的工作有关。

文哲明反对引渡要求，认为此举背后存在政治动机。

中央社报道，目前还不确定文哲明被控提供的违禁品是什么，但过去有一些例子是，新加坡的一些企业会馈赠好酒、名表等奢侈品给朝鲜。联合国和美国等国家因为朝鲜武器发展计划而对其实施全面制裁，部分奢侈品禁止出口到朝鲜是制裁的一部份。

迄今为止，马来西亚一直是朝鲜鲜少的盟友之一。但是四年前，金正恩的同父异母哥哥金正男在吉隆坡机场遭特工暗杀后，尽管朝鲜否认对这个事件负责，但两国关系迅速恶化，互相驱逐了大使。dan近期两国关系曾不断升温，马来西亚驻平壤大使馆也于几个月前刚刚开放。

这起朝马断交事件的另一个国际背景是，美国国务卿布林肯和国防部长劳埃德·奥斯丁最近在巡访包括韩国、日本和印度在内的亚洲盟友，以加强华盛顿与该地区传统伙伴的联系，其主要目标是应对中国和朝鲜危险的日益增长的影响。