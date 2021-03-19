19年来东京警视厅首次重组外事部门 对中朝部门将独立

日本东京警视厅公安部3月19日宣布，将重组负责查处外国间谍等事务的外事部门。这是19年来首次重组外事部门，从4月开始将负责亚洲地区的课室分成负责中国和朝鲜事务的部门，使之独立。公安部判断指，对于国际社会威胁论升温的中国与新冠疫情等影响下局势愈发不稳定的朝鲜，需要加强应对措施。

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据共同社报导，东京警视厅公安部称，将对负责亚洲地区的2个外事课室进行分割，从全部3个课室变为4个，主要负责对象分别为（1）俄罗斯（2）包含中国的亚洲各国（3）朝鲜半岛（4）国际反恐对策。这是美国发生“9·11事件”次年，2002年专门负责反恐的外事3课成立以来的首次重组。

报导指，中国从2017年开始在《国家情报法》中规定，本国公民应当协助国家情报工作，今年2月施行了允许负责海上警备的海警局使用武器的《海警法》。尖阁诸岛（中国称钓鱼岛）周边紧张局势持续。朝鲜则面临绑架问题，此外为应对新冠疫情封锁边境使得经济状况恶化。今年1月党大会上宣布了增强核与导弹战力的方针，外交方面日益孤立。

此外，日本海上自卫队最新一艘宙斯盾舰“羽黑号”，周五完成交付，正式服役。“羽黑”号成为海上自卫队第8艘宙斯盾驱逐舰。交付仪式在横滨市举行，日本防卫相岸信夫向队员训话，提到中国军备扩张及朝鲜开发导弹，希望队员要怀著守护日本和平及独立的气概，执行任务。