日德将在未来数周内签署军事情报保护协定

自东京方面消息，日本和德国将在最快本月内签署一项共享国防相关信息的协定。双方寻求进行更为紧密的国防合作，特别是在印太地区。

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据《日经亚洲》报导指，这一关于信息安全的协定将使东京和柏林更容易让对方获得有关计划中的部队部署、国防设备和恐怖活动的敏感信息。两国在处理机密情报时则需要实施严格的限制和控制。

德日的《军事情报保护协定》是德国总理默克尔在2019年2月访日时，与时任日本首相安倍晋三签署的框架协议。当时没有正式签署是由于日德对相关法律的解释不同等，导致双边谈判陷入长期化，正式签约因此被推迟。迄今为止，日本已和美国、韩国、澳大利亚等国签订了军事信息保护协定。

随着中国影响力的不断扩展，德国对印太地区的关注度越来越高。柏林去年制定了题为《德国-欧洲-亚洲：共同塑造21世纪》的印太政策指导方针，并希望最早在今年夏天就派出护卫舰巡航印太。

去年12月，德国国防部长卡伦鲍尔（Annegret Kramp-Karrenbauer）在一次线上会议上对日本防卫大臣岸信夫说，德国在该地区有安全利益，并打算增加在该地区的存在。

卡伦鲍尔说，向多边组织派遣德国联络官、参加军事演习和进行海军部队港口访问是柏林正在考虑的一些步骤。她表示，德方打算在北约框架内加强与印太地区伙伴的合作。