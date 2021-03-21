日首相出席防卫大学毕业仪式 提自卫队今后或被赋予新任务

日本首相菅义伟3月21日出席了位于神奈川县横须贺市的日本防卫大学毕业仪式，以自卫队最高指挥官身份对毕业生约500人训话。

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据共同社报导，菅义伟在讲话中表示，前苏联解体以来的30年间，日本自卫队的任务已发生转变。展望未来30年，他提出，“迄今没有的课题和威胁显现，我认为自卫队或将被赋予新的任务。希望你们进一步挑战新事物，适应未来的变化。”菅义伟在推特上说，“我参加了防卫大学的毕业典礼和任命及宣誓仪式。看到这些承载着自卫队未来的年轻人的庄重模样，我们很受鼓舞。保护和维护人民生命安全的崇高使命是没有止境的。希望他们之间继续进行友好竞争，更加努力地进行训练。”

另就下月访美计划，菅义伟强调，“决心将深化与拜登总统的个人信赖关系，同时切实致力于进一步强化日美同盟。”他指出，“如今任何国家都无法仅凭一国之力保护本国的和平与安全”，对访美目的进行了说明。日本防卫相岸信夫也在训话中考虑到美中对立，并称，“国际社会的权力平衡面临重大变化，安全保障环境的严峻性与不确定性正在进一步加剧。”

报导指，为防新冠病毒感染，本次毕业式与去年一样缩小规模，没有邀请毕业生家人和嘉宾到场，实施了在线直播。会场内仅向毕业生代表颁发毕业证书，缩短了毕业生的场内停留时间。日本防卫大学本科毕业生含留学生共420人，其中女性53人。留学生共23人，分别来自柬埔寨、蒙古国、菲律宾、泰国、东帝汶、越南、老挝和缅甸。有28人选择不加入自卫队，较去年减少7人。

根据来自世界银行的数据显示，日本作为全球第三大经济体2019年国防支出仅占到GDP的0.9%。美国国防部前副助卿柯伯吉（Elbridge Colby）近日在《日经亚洲》撰文呼吁称，针对地区局势加速变化，日本必须紧急增加防卫开支。他认为这么做不是为了取悦华盛顿，而是为了自卫。