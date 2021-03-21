约220艘中国渔船在争议海域集结 菲防长：严重关切

自马尼拉方面消息，菲律宾政府近日发布消息称，确认到有约220艘中国渔船于本月上旬集结在南海南沙群岛的珊瑚礁周边。菲政府认为这是中国“海上民兵”在部署渔船，对其动向持续关注。

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据菲律宾政府3月20日发布的消息指，7日确认到有大量渔船列队停泊在该国西部巴拉望岛巴塔拉萨以西约175海里（约324公里）处的珊瑚礁周边海域。菲政府认定此处属于菲律宾专属经济区（EEZ）范围内。据称，这些船只即便晴天也不作业，夜间则亮起白色灯光。该行为被认为是在宣示主权。

菲律宾外交部长洛钦（Teodoro Locsin, Jr. ）在被问及是否会对这些船只的集结提出外交抗议时，他在推特上告诉记者称，“只有当将军们告诉我。在我看来，外交政策是武装部队铁手套中的拳头。”

菲律宾国防部长洛伦扎纳（Delfin Lorenzana）21日通过脸书表示，“我们严重关切地注意到，220艘中国民船出现在西菲律宾海的朱利安·费利佩礁(牛轭礁)。这显然是将该地区军事化的挑衅行动。这些都是位于菲律宾专属经济区（EEZ）和大陆架（CS）内的领土，根据国际法和2016年的仲裁裁决，菲律宾人对这些领土拥有唯一的资源权利。”

洛伦扎纳称，“我们呼吁中方停止这种入侵行为，立即召回这些侵犯我国海洋权益、侵占我国主权领土的船只。我们致力于维护我国对西菲律宾海的主权权利。我们正与菲律宾海岸警卫队、西菲律宾海国家工作队和外交部协调，从保护菲律宾渔民福利、保护我国海洋资源、维护西菲律宾海的和平与稳定出发，采取适当行动。”

菲律宾政府下属的“西菲律宾海国家工作小组”对过度捕捞和破坏海洋环境，以及航行安全风险表示担忧。中国外交部没有立即回应记者周日的置评请求。