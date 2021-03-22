印度延长施打两剂疫苗的间隔时间

印度为对抗新冠肺炎而实施的全国封锁措施将满一周年，但第二波疫情来势汹汹，单日新增病例已近5万例，印度当局星期一要求地方政府延长施打两剂疫苗的间隔时间，以强化保护力。

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中央社报道，印度原本施打两剂2019冠状病毒疾病疫苗的间隔时间为28天，印度中央政府22日通知各省市政府，把间隔时间延长至6到8周。

研究显示，两剂疫苗接种间隔时间拉长，有利于产生更 好的防疫力。印度为对抗新冠肺炎疫情，总理莫迪去年3月24日 宣布从3月25日零时起执行全国封锁21天，之后就因为疫情不断升高而把封锁期不断延长，在即将届满全国封锁一周年之际，印度疫情却从今年初的明显降温情况， 突然迅速恶化。

根据官方统计，过去24小时的新增武汉肺炎病例达 4万6951例，是去年11月7日以来最大的单日新增病例数 ，而疫情最严重的马哈拉什特拉省省长萨克雷之子、即旅游与环境厅厅长阿迪特亚 20日确诊感染新冠肺炎；北阿坎德省省长拉瓦特星期一也证实自己确诊。

印度时报指出，从15日到21日 的这一周，新冠新增病例比上一週急速增加67%， 这一周的死亡病例也增加41%，创下9周来的新高纪录。 印度卫生与家庭福利部今天根据专家小组建议，通 知各省市等地方政府，把接种第1、2剂疫苗的间隔延长 至6到8周，以强化保护。