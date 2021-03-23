中美间紧张博弈之际 金正恩向习近平传口信

朝鲜国营媒体中央通信社（KCNA）3月23日报导，朝鲜领导人金正恩向中国国家主席习近平传达口信，强调两国之间必须加强战略沟通与团结合作，以应对“敌对势力”。

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根据这一报导，金正恩在口信中“通报朝鲜劳动党第8次全国代表大会的诉求，呼吁双方在深厚同志情谊的基础上，加强两党战略沟通”。但报导没有提及金正恩是在何时发出口信的。

报导指出：“口信强调两党和两国之间必须加强团结与合作，以应对敌对势力的全面挑战及阻挠性行动。”

金正恩在口信中详述朝鲜一月份在全国代表大会上采取的措施，包括“加强国家防卫能力、改善两韩关系及北朝鲜与美国关系的政策立场”。

他也相信，在“时代所需，并且符合两国要求、愿望及核心利益”的情况下，北朝鲜与中国之间的合作关系将日益壮大。

报导还说，习近平在致金正恩的口信中也强调，中国与朝鲜的传统友谊对两国来说都是“宝贵的资产”，并矢言将对维护朝鲜半岛的和平稳定作出“积极的贡献”。

习近平还说，国际和区域局势正在发生重大变化，他愿意为捍卫朝鲜半岛的和平稳定以及实现区域和平、稳定、发展与繁荣作出新的积极贡献。