多个建设项目停滞 金正恩仍为一超大规模公寓开发案主持破土典礼

朝鲜国有媒体今天透露说，朝鲜领导人金正恩周三在平壤为一上千户公寓开发案主持破土典礼，尽管经济危机已导致其它标志性建设项目停滞。不过有专家猜测，这项新计划启动可能也暗示朝鲜的严格边境防疫封锁可能就要结束。

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朝鲜官方媒体透露，朝鲜领袖金正恩为一超大规模公寓开发案主持破土典礼。路透社说，却无视其他建设项目停滞。金正恩周二参加典礼正式启动该项新计划第一阶段建设。这是政府1月宣布的五年计划的一部分，最终将兴建五万户新公寓。

朝鲜中央通讯社说，金正恩表示“将我们的汗水与热情毫不犹豫地投入建设一条理想街道，没有任何东西比这个更值得、更令人引以为傲和高兴了...。”金正恩说，政府决定推进这个项目，是因为想要改善民众的生活条件。

路透社引述观察朝鲜动向的组织Korea Risk Group执行长Chad O’Carroll表示，“目前其他重要的国家项目进度严重落后，金正恩却启动又一项高调建设计划，这是很有风险的。”但Chad O’Carroll说，这项新计划启动可能也暗示朝鲜的严格边境防疫封锁可能就要结束。