疫情应对不力令菅义伟政权“四面楚歌”成聚焦点

由共同社15、16日实施的日本全国电话舆论调查结果显示，菅义伟内阁的不支持率创下去年9月成立以来的新高。政权内部的危机感扩大，首相官邸消息人士承认在新冠疫情应对及东京奥运会和残奥会问题上“舆论的批评声强烈，可谓四面楚歌”。自民党年轻议员开始担心菅义伟会解散众院。在野党则认为“国民对政府的新冠对策表示出不信任”，欲加大追究力度。

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据共同社聚焦报道，疫情应对不力令菅义伟政权“四面楚歌”。有自民党干部16日推测，不支持率创新高的背后原因在于首相菅义伟根据专家的强烈意见紧急改变方针，14日在紧急事态宣言的对象中新增了北海道等地。认为“政府的应对太被动滞后了”。有批评说，“围绕紧急事态宣言的混乱造成了影响。大概被民众认为是漫无计划的应对。”

公明党党首山口那津男也在接受采访时表示：“人们对于疫情应对表示出强烈不满。只能拿出（防疫）成果。”

菅义伟将接种疫苗作为新冠对策的“王牌”，力争在7月底前让所有老年人完成接种。一名政权干部强调称：“该做的事情非常清楚，就是推进接种遏制疫情蔓延”。政府内部仍有乐观的预测认为“今后随着疫苗供应的推进，国民的不安将被消除”。

然而，12日公布的关于老年人接种的政府调查结果显示，7月底前无法完成的市区町村占总数的14%。有前阁僚认为“本应更早地采取措施”。

政权内有观点期待，如果在被认为可能性较大的9月解散众院，则有望利用东京奥运会和残奥会的成功给众院选举加分。

但在这次舆论调查中，要求停办奥运会的受访者达到59.7%。目前谈不上欢迎气氛，就连反对声也日益强烈。据自民党资深议员强调称：“只要因为奥运会而出现哪怕一名感染者，就会涌来批评。”政府相关人士也表达不安称：“如果在这种情况下举办，支持率应该会进一步下降。”

虽然菅义伟对身边人士称：“如果东京的疫情得以平息，对奥运会的批判也会减弱”，但自民党年轻议员却认为“首相或许已经到了极限，首相不易人的话形势严峻”，开始对众院选举流露不安。而在野党则强调了将在国会追究的态度，立宪民主党干事长福山哲郎称“将严厉追究被动滞后的疫情应对”。