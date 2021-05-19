日澳两国防长电话会谈就台湾局势交换意见

日本防卫大臣岸信夫19日与澳洲国防部长杜登举行电话会谈，就中国加强军事压力的台湾局势交换意见。这是岸信夫就任防卫大臣以来，首度与美国以外的国家讨论台湾局势，实属罕见。

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据日本产经新闻报导：岸信夫19日与澳洲国防部长杜登（Peter Dutton）举行电话会谈，针对台湾局势交换意见。岸信夫在会谈中强调台湾海峡和平与稳定的重要性，并表示有关台湾问题，期待当事者之间透过直接对话和平解决。两人对于中国在东海、南海试图以武力片面改变现状一事均强烈反对。此外，对于中国施行海警局可动武的海警法，两人都感到忧虑。

日本放送协会（NHK）还报导：岸信夫与杜登19日的电话会谈，时间约1个小时。两人在会谈中都认为，为了维护且加强“自由且开放的印度太平洋”，日本、澳洲、美国这3国应加强国防合作。

此外，日本和澳洲两国防长都谴责3月朝鲜发射弹道飞弹一事，并认为朝鲜所有射程的弹道飞弹应做到完全可受检验、不可逆的撤除。日澳有必要加强合作，杜绝朝鲜在海上不法转运物资的行为。

另据报道：澳洲退役少将杜兰（Jim Dolan）最近接受澳洲天空新闻网（Sky News Australia）媒体访问时警告，如果中国试图以武力控制台湾，美国与中国将无可避免地爆发重大军事冲突。杜兰还说：“中国目标是以和平或武力手段夺回台湾，我们必须接受这一事实。”“为达到这项目的，中国必须攻下关岛，必须使美国驻日本基地失去能力”。对他而言这听起来像是一场重大战争。

杜兰认为：如果美中两大超级强国发生战争，澳洲将面临“来自中国的直接附带攻击”。中国将以飞弹及网路攻击锁定澳洲，并且试图进行海上封锁。