白宫印太事务官：目前美国没有扩大四国机制计划

美国国家安全委员会印太事务协调官坎贝尔（Kurt Campbell）5月19日受访时表示，目前美国没有扩大四国对话机制（Quad）的计划。他补充说，“我们相信有方法继续扩大区域合作，包括与韩国、东盟等域内其他伙伴的合作”。另就美国是否考虑放宽对朝制裁的提问，坎贝尔指出，现阶段作出有关推测为时过早。

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韩国总统文在寅周三从首尔出发，开展对美国为期5天的正式工作访问。文在寅周五将同美国总统拜登在白宫举行首脑会谈。之前他们二人已在拜登当选后通过两次电话，并通过领导人气候峰会视频会面，此次是双方第一次面对面会谈。在文在寅访美之际，被媒体称为拜登白宫“印太沙皇”的坎贝尔接受了韩联社的采访。采访中记者问，“拜登政府曾表示对朝新政策不会推进一揽子对朝解法，这是否意味着美方已做好应对朝鲜所要求的‘行动对行动’措施的准备，是否排除首脑间会谈的可能性？”

坎贝尔回答说，“美国已严密、严格地研讨了一揽子对朝政策，在与外部专家、部分前政府官员紧密协商后，敲定了对朝政策。我们的目标是半岛完全无核化，虽然过去4届政府进行了相应努力，但仍未实现该目标，因此我们不再将政策重点放在一揽子解决之上，也不再依赖战略性忍耐。”他续称，“我们对朝鲜敞开外交大门，以取得深化美国与同盟的关系、维护驻军安全等实质性进展。同时我们谋求具有实质性、可协调的切入方式，以与朝开展外交协商。在此过程中，我们在与韩日以及其他同盟及伙伴紧密磋商，今后也将如此。”

记者追问，“拜登政府是否认为‘行动对行动’措施可取或可行?”坎贝尔回答说，“我们不会为我们的对朝解法贴上有类似名称的标签。我们要采取全新的切人方法，是因为以前的方式均失败。朝鲜问题是全球面临的最为艰难的安全问题之一，所以我们要尝试一切，同时从实事求是的视角作出展望。”记者提问，“美国为介绍新对朝政策尝试与朝接触，朝鲜就此反应如何？是否认为朝鲜可能重回谈判桌？”坎贝尔说，“在外交方面，保障非公开外交交流能维持非公开的形式非常重要。所以我们不会公开是否与朝鲜接触，以及朝鲜有无回应等。”

针对美国如何将使朝鲜重返谈判桌上的问题，坎贝尔说，“最为重要的是，我们的对朝政策目标并非敌对，而是解决问题，最终实现半岛完全无核化。为最终实现该目标，我们已做好了与朝进行外交接触的准备，但同时也做好了采取实质性措施的准备，以便在迈向目标的过程中收获成果。”另就华盛顿是否考虑放宽对朝制裁的提问，坎贝尔表示，“联合国对朝制裁将继续维持，美国将通过与联合国及朝鲜周边国家的外交，继续实施制裁。现阶段作出有关推测为时过早，我们还有更多事情要做。”

就美韩安保合作，记者问，“拜登政府如何看待韩美联合军演？作为朝方重返对话的代价，美国是否会考虑推延或缩小演习规模？”坎贝尔说，“非常高兴能再次重申美国对韩国的协防承诺。韩美同盟是东亚、自由开放印太地区、全世界安全和平与繁荣的核心轴。美军与有关各方的协防关系坚如磐石，我们基于经济、技术、外交、人员、价值的纽带关系同样强大并能可持续发展。联合军演为保持戒备态势、提升互操作性以及维护韩半岛的稳定作出贡献。”

即将举行的美韩首脑会谈，在拜登看来最为重要议题的提问，坎贝尔表示，“此次将是拜登第二次与外国首脑面对面会晤。此次会谈将成为深化韩美两国合作关系的重要机遇。双方将就尖端技术、经济增长、国际卫生、地区安全、气候变化应对、人员往来等交换意见。两位领导人还将就与东盟的合作、与太平洋群岛国家的合作、缅甸局势等地区问题协调看法。对朝政策等朝鲜问题自然会成为议题。”

采访中，坎贝尔还透露称，“目前美国没有扩大四国对话机制（Quad）的计划”。他说，“自由繁荣的印太地区这一共同价值已被区域众多伙伴接受，我们相信有方法继续扩大区域合作，包括与韩国、东盟等域内其他伙伴的合作”。