韩国总统文在寅今赴美访问 聚焦朝鲜？

韩国总统文在寅应拜登邀请对美国进行正式工作访问。此行为期5天，他将于美国时间19日下午抵达华盛顿，从20日起正式启动相关日程。文在寅当天启程赴美前表示，此行是新冠疫情爆发后的首次出访，争取取得良好成果。

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据韩联社今天报道说，文在寅应拜登邀请对美国进行正式工作访问，从20日起正式启动相关日程。21日，文在寅将同拜登在白宫举行首脑会谈。之前两位领导人已在拜登当选后通过两次电话，并通过领导人气候峰会视频会面，此次是双方第一次面对面会谈。据悉，韩美首脑将就抗击新冠疫情谋求合作方案。尤其是，双方能否就建立疫苗伙伴关系形成共识引发关注。通过疫苗互换协议确保疫苗供应，以及构建全球疫苗生产枢纽等有望成为会谈议题。双方还可能就深化半导体、电池等新产业领域的合作进而扩大经济同盟的方案进行协商。此外，韩半岛事务自然将成本次会谈主要议题。两位领导人在会后还将共同会见记者介绍会谈成果。

文在寅20日上午将先前往华盛顿附近的阿灵顿国家公墓为在韩战中牺牲的无名英烈献花，下午将同美国众议院议长南希·佩洛西等众议院领导班子座谈。21日，文在寅还将会见美国副总统卡玛拉•哈里斯，并前往位于华盛顿的韩战纪念公园出席韩战阵亡者追思墙动工仪式。22日，文在寅将会见华盛顿特区大主教威尔顿·格里高利。文在寅还在考虑视察SK创新位于亚特兰大的工厂。

据韩国青瓦台发言人朴炅美19日发布的消息，总统文在寅当天启程赴美前表示，此行是新冠疫情爆发后的首次出访，争取取得良好成果。

据前往首尔机场送行的后果执政党共同民主党党首宋永吉、党鞭尹昊重等领导班子，以及行政安全部长官全海澈、总统秘书室室长俞英民，美国驻韩大使馆临时代办罗伯特·拉普森也到场。宋永吉表示，希望此访成为建立全球新冠疫苗生产枢纽、为韩朝关系寻找突破口的契机。文在寅对此表示，拜登政府的外交安全队伍深谙韩半岛局势，他与美方的对话有望顺利进行。

文在寅向拉普森表示，得益于美国迅速开展新冠疫苗接种，疫情形势趋稳，经济快速复苏，给全世界带来希望。拉普森说，拜登总统也非常期待此次会谈。

就文在寅访美，逃离朝鲜(北韩)者(脱北者)和活动人士呼吁美国总统拜登加大就人权问题向朝鲜施压。据路透社今天报道称，文在寅希望借助此次访美峰会之机，强调恢复美朝韩之间停滞已久的无核化谈判的急迫性。谈判停滞不前也对朝韩关系带来不利影响。

该报道称，文在寅政府今年引入一项法律，禁止脱北者与活动人士向朝鲜境内散发反朝传单。批评人士将此称为韩国政府试图改善与朝鲜关系的努力。活动人士和脱北者呼吁拜登迅速派遣朝鲜人权问题特使，支持他们在韩国的言论自由。