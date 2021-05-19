飓风陶特袭印度 至少61人死亡百余人失踪

极端强烈气旋陶特（Tauktae）袭击印度西岸，造成至少61人死亡及越百人失踪。印度总理莫迪19日视察故乡古吉拉特邦灾情后，宣布提供100亿卢比援助。

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极端强烈气旋陶特近日在印度仍饱受第2波新冠疫情衝击之际袭击西岸的马哈拉什特拉省（Maharashtra）、古吉拉特邦（Gujarat）及拉吉斯坦省（Rajasthan）南部，甚至连新德里、北方省和哈雅纳省（Haryana）等印度北部地区19日也受到强烈气旋带来的豪雨影响。

综合《印度斯坦时报》（Hindustan Times）等印度媒体报导，陶特18日登陆古吉拉特邦肆虐后，19日上午已减弱为“特强气旋风暴”（Very Severe Cyclonic Storm），但已在马哈拉什特拉省沿海4个县造成至少16 人死亡，近10万人被迫离开家园转移到安全地区。

印度新闻信託社（PTI）引述古吉拉特邦官员表示，陶特肆虐古茶拉底省12个县，至少造成45人死亡；其中又以阿姆瑞里县（Amreli）受创最为严重，据报有15 人死亡。

此外，陶特也侵袭印度西岸外海的钻油平台和接驳船只，印度海军和海岸警卫队18日展开搜救行动后，已把萨佳布山（Sagar Bhushan）钻油平台的101名工作人员救出，在帕尔加尔镇（Palghar）附近搁浅的接驳船GAL Constructor号上的137人也全数获救；而另一艘已于17日沉没的接驳船P305上的273人，也有184人获救，还有89人失踪。

印度海军和海岸警卫队表示，仍持续搜救在海上失踪的百余人。

印度总理莫迪19日搭机前往故乡古吉拉特邦视察灾情，并与同党的省长鲁帕尼（Vijay Rupani）等人讨论后宣布，提供古吉拉特邦100亿卢比的财政援助救灾。

同样受灾的马哈拉什特拉省，因非莫迪所属印度人民党（BJP）执政，似乎没有获得与古茶拉底省同样的待遇。

但莫迪宣布，在陶特中丧生者家属将获得20万卢比的赈灾金，伤者可获得5万卢比的慰问金。

印度气象局表示，陶特在接下来12小时将降为低气压，并在未来两天持续向拉吉斯坦省东北部及北方省移动。

当陶特尚在印度北部肆虐之际，印度气象局警告，新的热带气旋雅思（Yaas）正在印度东岸的孟加拉湾生成，可能会在27日席卷印度东岸的奥里萨省（Odisha）和西孟加拉省（West Bengal）。