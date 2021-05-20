日澳防长电话会谈首次讨论台湾问题

日本防卫相岸信夫19日与3月上任的澳大利亚国防部长达顿举行电话会谈。这是两人的首次会谈，就中国强化军事压力的台湾问题及中国允许海警局使用武器的《海警法》等交换了意见。

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岸信夫强调了台湾海峡的和平与安定的重要性，围绕台湾问题，期待当事者直接对话，和平解决。

这是岸信夫就任日本防卫相以来，首次与澳大利亚防长就台湾问题交换意见，和美国以外的其他国家讨论台湾问题也数异例。

考虑到中国的海洋活动，双方表示强烈反对在东海与南海单方面改变现状的尝试以及加剧紧张的行为。同时对中国允许海警局使用武器的《海警法》共同表示强烈的担忧，

双方就紧密合作以构筑“自由开放的印度太平洋”秩序达成了一致。此外还围绕朝鲜局势展开磋商，强烈谴责称，朝鲜3月试射弹道导弹违反了联合国安理会决议。

两国已开始调整日本海上自卫队可以护卫澳大利亚军舰等的“武器等的防护”之实施。

岸信夫指出：武器的防护是提高自卫队和澳军互相支援、经常合作的基础。

会谈后岸信介强调了日澳之间“武器等的防护”的意义，如果得以实施，则澳大利亚将成为美国以外日本进行武装防护的第二个国家，这将推进实现与澳大利亚的“准同盟国”的关系。

去年10月19日，岸信夫与访日的澳大利亚当时的防长雷诺兹在防卫省举行会谈，就展开协调把澳军纳入自卫队从平时起保护舰艇及飞机的“武器等防护”对象达成共识。如果实现，将是除美军以外的首次。“武器等防护”作为2015年安全保障相关法下成为可能的自卫队新任务之一，将针对在东海南海活动频繁的中国加强警戒监视活动。