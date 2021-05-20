朝鲜高官施打中国制药身亡 金正恩震怒下令：中国来的全都禁

日前传出有朝鲜高官注射中国制药品后不幸身亡，引起金正恩强烈不满，要求朝鲜高级医院禁用中国制药品，甚至连中国制新冠疫苗也遭殃。

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根据南韩媒体《Daily NK》报导，近日，朝鲜一名60多岁的高级官员，因患有心脏病及高血压住进平壤医学院附属医院，但由于病情不佳，医师决定替他注射被称为“万灵药”的“硫胺素焦磷酸（cocarboxylase）”，但最后这名高官仍在施打后身亡。

据悉，这名医师一开始是想要施打朝鲜国产药品，但至今仍有许多人不信任朝鲜制药品，因此在其他医疗人员的劝说下，最后改施打中国制药品。

报导指出，这名高官相当受到金正恩信赖，金正恩发现高官注射的是中国制药品后死亡，金正恩震怒不已，当场下令平壤高级医疗院所禁止使用中国制药品。

此外，金正恩更要求将中国制Covid-19疫苗样本从国内研究分析数据中移除，且不得再对其投入研究活动，转而全力研发朝鲜国产Covid-19疫苗。

《Daily NK》为南韩网路媒体，以朝鲜消息为主要报导内容。据悉，1997年从朝鲜叛逃的脱北者、原朝鲜劳动党黄长烨曾在该媒体担任专栏作家，脱北者太永浩也曾透过该媒体谈论南北关系。