日本或冻结对缅甸所有发展援助

日本外相茂木敏充在《日经新闻》周五5月21日发表的采访中警告说，如果缅甸军政府继续镇压其政变的反对者，日本可能暂停对缅甸的所有发展援助。

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茂木敏充说“我们根本不希望走到这一步，但我们必须坚定地说，在这种情况下，将很难继续下去”。

他补充说：“作为一个以各种方式支持缅甸民主化进程的国家，作为一个友好（国家），我们必须代表国际社会，明确传达”这一信息。

日本是缅甸的最大发展援助国之一，在2019/20财政年度，日本向缅甸提供了相当于14亿欧元的援助。中国方面没有披露其援助缅甸的数额。

作为对缅甸军政权2月1日政变，推翻民主政府的回应，东京在3月宣布暂停对缅甸的任何进一步援助，但并没有像美国、欧盟或英国那样对缅甸官员实施制裁。

自政变和文职政府的实际领导人昂山素季被捕以来，缅甸已有800多人在动乱中丧生。

日本外交部门正在继续与缅甸军政府进行对话，就像在2011-2021年缅甸享受10年民主期之前一样。

茂木敏充说，“与欧洲或美国相比，我们在缅甸有更多的（外交）渠道，包括军方的渠道"。他并说， “七国集团的外长们完全理解这一点”。

4月中旬，一名因在缅甸报道民主抗议活动而被捕的日本记者获释，并于上周被送回日本，当时东京正通过联合国世界粮食计划署向缅甸提供400万美元的紧急援助。

这位日本记者北角裕树Yuki Kitazumi周五呼吁日本政府拿出“勇气”向缅甸军政府施加日本所有的压力。他在东京一个新闻发布会上说："缅甸的人们正等待并希望日本政府采取具体行动。他补充说，"我希望日本政府把让我得以获释的力量用来支持缅甸民众"。