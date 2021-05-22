美海军陆战队司令：美中战争并非不可避免，竞争将日常化

美国海军陆战队司令大卫·伯杰(David Berger)5月18日在出席活动时表示，他在过去十年中一直在研究中国，虽然美中之间发生战争并非不可避免，但两国之间的竞争将日常继续下去。伯杰称，把美国海军陆战队进行前沿部署，可能会减缓中国扩展疆界和霸凌近邻的意愿。

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伯杰当天在出席由布鲁金斯学会(Brookings Institution)主办的一个在线论坛上说，“我和那些认为与中国的战争已成定局的人不同。我不属于那个阵营。我认为双方都可以采取一些措施，不至于让战争成为一种不可避免的事情。其并非如此。我不认为它是不可避免的”。伯杰说，“尽管如此，中方显然有一个战略。他们有一个计划。他们正在为该计划提供资源。他们有个一致的政府，这给了他们一个优势。这也有不利之处。我相信他们正在为实现他们的目标而行进。这很清楚，他们对这些目标是公开的。"

就美中两国的关系，伯杰说，“我确实认为在可预见的未来，这将是一种活跃的日常竞争。他们正在继续扩展。”他说, “我们正在努力梳理，我们应如何适应（这种情况），但不允许任何一个国家改写一套70年来为大家服务的非常好的规则......而这当然是一个难题。”美国海军研究学会（USNI）的报导称，海军陆战队官员强调，该军种的部队设计工作，包括通过减少较重的装备使其更轻便，以便海军陆战队能在太平洋岛屿之间轻松移动。这是为了跟上美国国防战略对与中国和俄罗斯等国潜在冲突的回应。

此外，伯杰将台湾描述为一个 “不对称的问题”，并指出，台湾必须自卫，因此美国应该想办法协助台湾这样做。他说，“你不能谈论全球竞争，或者战略竞争；而不谈论台湾和其在当中应占据的位置。但就这一问题，我认为如果用对称的视角来看待台湾、中国和美国，这就太过简单了。”他补充说，“从安全方面来说，这是一个不对称的问题，而且它不仅仅是区域性的。因此，首先，我们必须打开我们的脑洞，认为这不仅仅是一个他们与我们和台湾之间有多少火力的问题，对吧。这不是那么简单”。

伯杰说，如果中国选择夺取台湾的控制权时，那么美国应该准备好应对冲突扩大到所有领域和印太地区以外的可能性。他说，“你如何遏制，你如何防止夺取台湾的老式做法可能将不（适用）于未来，因为在其他领域有以前所没有的能力”。他谈到，“还有一些事情坦率地说是要确定的，比如太空，任何国家会走多远，因为相关的规则还没有写好，即涉及在太空领域的事情将如何运作的国际规则（的制定）。”

伯杰说，“我认为我们必须且正在调整看待任何潜在的台湾冲突的方式。而且我百分之百同意你的观点，必须进入所有领域，远远超出军事领域，远远超出美国对（中国人民解放军海军）。它必须是一个比这更广泛的对话。”他认为中国在该地区的行动有两种可能的情况。伯杰解释说，“一个是我们在南中国海等地区和其他地区看到的，一寸一寸、一码一码的向前移动，我只是用一种武术的比喻，如果你退后，他就向前靠近。”伯杰说，“这对他们有利，因为这一情况下没有战斗。他们只是移动，移动，每次都向前挪动一点。”

伯杰续称，“但另一部分是更有活力的，像台湾这样更有动力的情况，这显然符合他们的利益，他们已经如此公开地表示，他们想把台湾置于保护伞之下”。他补充说，“这将与我们美国到目前为止的政策背道而驰。”他说，“我认为你应通过不同的视角来看待他们：有每天、每周的竞争，也有（中国）可能向台湾移动的一系列情况，以及这可能会是什么样子的。”他称，北京的野心也可能以在发生自然灾害时，以先于美国提供人道主义援助的形式出现。

伯杰说，“通常情况下，美国一直在附近，并非常迅速地提供帮助。好吧，中国人民解放军；中华人民共和国正在缩小他们的军队规模，增加他们的海军和海军陆战队的规模，这是一个原因。”伯杰称，“我们将不得不考虑，如果他们首先得到医疗用品，有能力帮助（援助）上岸，而不需要带整个部队上岸。我们如何将所有这些因素考虑进去？因为与盟友和合作伙伴的关系也建立在我们如何应对自然灾害时发出的求救信号上”。他说，“如果我们不是第一个呢？以前从来没有过这种情况"。

伯杰指出，虽然美国与盟友和伙伴的军事培训是建立和维持这些关系的关键要素，但人道主义援助也是至关重要的。他说，“回到你如何利用部队来发挥你的优势，你如何发展与盟友和伙伴的关系；其中一些显然是训练和互操作性以及动力方面。”他补充说，“但其中一些坦率地说，是以一种在需要时可以帮助人类的方式使用他们的工具加上你的工具。这不是大多数人在军队中谈论的首要问题，但我的经验是，当一个国家需要帮助，而且他们现在就需要帮助时，那么每一天，每一个小时都很重要。”