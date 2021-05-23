敏昂莱：昂山素季将在近日出庭受审

缅甸国防军总司令敏昂莱近日在受访时表示，前文官政府领导人昂山素季“身体健康，并将在未来几天内面临法院审判”。这也是缅甸军方今年2月发动军事政变以来，敏昂莱第一次接受媒体采访。

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缅甸军方发动的这场政变不但遭到国际社会谴责，也在其国内引发了包括民众示威，军政府暴力镇压和地方民族武装关系紧张等一系列问题。被扣的国务资政昂山素季此前因长期反对军事专制而获得诺贝尔和平奖，她是政变以来被拘留的4258人之一。在缅甸重回军人统治后，昂山素季面临的指控包括拥有没有登记的无线对讲机、违背新冠病毒限制规定、触犯通信法和煽动公共骚乱等。据缅甸政治犯援助协会（AAPP）统计，截止5月21日，军方安全部队的镇压活动已导致812人死亡，5354人被捕。

敏昂莱20日在接受凤凰卫视的采访中说，“昂山素季的健康状况良好。她在家里，身体健康”。敏昂莱补充说，“她将在几天后面临法庭审判。” 采访中，记者问他如何看待75岁的昂山素季的表现，敏昂莱回答说，“她已经尽力了”。他重申，缅甸军方夺取政权是因为其认为昂山素季的政党全国民主联盟（NLD）在去年11月赢得的选举中存在欺诈行为。但这一指控则遭到当时选举委员会地驳回。敏昂莱说，军方将举行选举，并且已经确定了对宪法的潜在修订。他称，如果这些修订将是 “人民的意愿”，就会进行。

近日，据缅甸新闻网站Myanmar Now报导，缅甸军政府任命的选举委员会将以2020年11月选举欺诈为由，解散昂山素季领导的全国民主联盟党。据悉，昂山素季将于周一在首都内比都出庭。到目前为止，她只是通过线上出庭，还没有被允许直接与她的律师沟通。军政府以安全为由，不允许昂山素季与律师私下交谈，因为面对每天的抗议、罢工和新的叛乱，军政府还未能完全控制局势。美欧多国现已就缅甸军方发动军事政变，推翻民选政府对其主要领导人和控制企业采取了系列制裁措施。

日本外交部长茂木敏充周五警告指，如果缅甸军政府继续使用致命武器对付反政变的民众，日本将暂停所有对缅甸的援助。日本是缅甸最主要的援助国，在军方发动政变后，日本已经冻结了对缅甸的新援助。欧盟外交事务与安全政策发言人马斯拉里（Nabila Massrali）周日还通过声明表示，“欧盟重申，去年11月的选举忠实地代表了缅甸人民的意愿。这一点得到了所有独立的国内和国际观察员的确认。军政府及其非法任命的选举委员会成员的任何任意决定都不能取消这一点。”

马斯拉里强调，“欧盟将继续谴责一切推翻缅甸人民意愿和改变上次大选结果的企图。任何镇压或毫无根据的伪法律程序都不能赋予军政府非法夺取权力的合法性。只有尊重人民的意愿，才能使缅甸重新走上民主的道路，实现稳定和可持续发展。”