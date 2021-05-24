东京首见印度变种病毒株群聚感染 5名同住男子确诊

东京都政府周一表示，东京首度发生新冠病毒疾病印度变种病毒株的群聚感染，有5名同住男性确诊。此外，东京执业医师协会于上周致信给首相菅义伟取消奥运会，因为医疗体系已不胜负荷。

广告 继续浏览后续

中央社周一晚间（5月24日）援引日本朝日电视台新闻网（ANN）报导，东京首度发生印度变种病毒株L452R群聚感染，有5名男子感染，年纪在30多岁至40多岁。据悉，他们与有南亚旅游史的人士同住，当中有多人确诊。

日本每日新闻报导，周一46都道府县及机场检疫查到的新增确诊病例为2712例。这是4月19日（2919例）以来首见单日确诊病例低于3000例。当天通报重症病例比前一天少4例，为1300例；确诊死亡数85人。

至于东京，24日新增确诊340例，比上周一减少79例，平均每天确诊病例连续11天比前周同一天少。东京从4月12日以来首度出现单日新增确诊不到400例。

尽管东京、大阪最近单日确诊病例有减少的倾向，但因为各地医疗量能吃紧，所以日本政府正在研议东京、大阪等9都府县5月31日到期的「紧急事态宣言」延长至6月20日。

因为变种病毒株引发的第4波疫情来势汹汹，上周三（5月19日）据联合早报报道，日本一家顶级医疗机构支持取消即将在今夏举办的东京奥运会，因为在距离奥运开幕不到三个月的时间里，日本的医院已人满为患。

代表约6000名初级保健医生的东京执业医师协会表示，由于冠状病毒确诊病例激增，东京医疗体系已不胜负荷。

该协会在本月14日给日本首相菅义伟的公开信中写道：“举办奥运会是困难的，我们强烈要求有关部门说服国际奥委会，并促使他们做出取消奥运会的决定。”