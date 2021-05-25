美国政府由于疫情警告国民“暂勿前往日本”

美国国务院24日以日本的新冠疫情为由，把对日本的旅行警告级别提高到了四个级别中最严重的“暂勿前往・建议撤离”（第四级）的劝告对象。此前为“谨慎考虑前往”（第三级）。

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此次上调旅行警告级别反映了美国疾病控制和预防中心（CDC）对目前流行病学分析结果。美国疾病控制和预防中心在主页上警告称，“即便是完成（新冠）疫苗接种的旅行者，或许也存在感染变异毒株并扩散出去风险，应避免所有赴日旅行”，表现了对日本流行猖獗的变异病毒的警惕,也表现了美国卫生部门对菅义伟政权是否能阻止新冠感染的扩大的担心。目前在日本流行的新冠变异病毒有些地方在感染者中达到80%-90%。

日本外相茂木敏充针对此事指出：本次提高警戒水平，仅仅是劝告人们回避前往日本，并没有禁止在必要的场合来日本，也没有限制日本人进入美国。

在谈及美国这一措施对东京奥运会和残奥会的影响时茂木敏充指出：支持实现奥运会举行的美国的立场没有改变，把旅行警告提高到四个级别中最严重的级别这一判断，和美国派遣选手代表团参赛没有关系。

关于选手以外的奥运相关人士的来日，茂木敏充指出：一般来说，不能想象只有选手来日，教练和其他的相关人员不来。

而美国彭博社就美国这一行动指出，“这是向奥运计划投出了新的疑问。对于为举办东京奥运会等而说服国民和国际社会苦苦奋战的日本政府而言，是一个更进一步的打击”。