世卫首发：印度变种新冠全球至少53国家/地区发现

世界卫生组织甫正式宣布，全球至少在53个国家/地区发现印度变种新冠病毒 ,并列出它在哪几个53个国家/及地区出现踪迹。此乃该组织第一次做印度变种新冠病毒相关的宣布。

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印度变种新冠病毒受到严密监视。 世卫组织甫做正式的首次相关宣布，列出了它在53个国家/及地区出现踪迹。 但根据非官方的迹象，它的存在可能至少还有另外七个国家。 根据世界卫生组织的说法，虽然这种变体更具传染性，但研究尚未能显示出，感染该病毒后，病情是否会更加严重。

此外，世界卫生组织在其报告中估计，上周新冠病毒新增病例和死亡人数继续减少。

世卫组织的欧洲地区是过去7天内，新增感染和死亡人数下降幅度最大的地区，其次是东南亚。 在美洲，地中海东岸国家和非洲地区看到的病例数与前一周相似。

世卫组织的这项报告还指出，“尽管过去四周全球呈下降趋势，但在全世界许多国家，新冠病毒感染病例和死亡人数仍居高不下，都有显着增加。”

过去7天记录的新增病例最高数字依序来自印度（1,846,055，下降23％），阿根廷（213,046，增加41％），美国（18 8,410，下降20％）和哥伦比亚（10 7,590，下降7％）。