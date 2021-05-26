美国白宫发言人普萨基25日在记者会上就东京奥运会的美国运动员代表团表示，将经过“基于新冠防疫措施的严格程序”派赴日本。美国稍早发布的旅行警告可能会影响各国派遣运动员代表团的判断，其动向吸引了关注。美国白宫周二重申，支持日本今年夏季主办奥运会的计划。日本朝日新闻今天透过社论公开呼吁首相菅义伟停办东奥，是首家表态认为今年夏天应停办东奥的日本全国性媒体。

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美国称奥运代表团赴日不受旅行警告影响。据共同社今天报道称，美国白宫发言人普萨基25日在记者会上就东京奥运会的美国运动员代表团表示，将经过“基于新冠防疫措施的严格程序”派赴日本。她明确表示，这与国务院的旅行警告属于不同框架，将维持派遣代表团赴日的方针。她强调“围绕奥运会的美方立场没有变化”，并重申支持日本为办赛而努力的态度。

也有担忧意见认为，美国发布的旅行警告可能会影响各国派遣运动员代表团的判断，其动向吸引了关注。美国务院官员25日接受采访时称“日本政府承诺（在应对奥运事务上）与美国政府保持紧密联系”，认为正推进合作。普萨基强调“总统拜登正自豪地支援美国选手们”。对于因奥运访日的美国人，她表示日本政府等正制定“特殊入境和移动的规则及手续”，致力于采取措施守护所有相关人员的健康。

普萨基就日本的情况表示，“面向奥运会，日本政府和国际奥委会（IOC）正在谨慎讨论。日本政府强调公共卫生是优先事项。”

美媒对日本疫苗接种率较低和反对奥运会举办的民意呼声高涨的报道增多，也存在质疑能否兼顾比赛和防疫措施的声音。美国国务院24日把对日本的旅行警告级别提高到了四个级别中最严重的第四级“建议暂勿前往”。美国疾病控制和预防中心（CDC）警告称：“即便完成疫苗接种的旅行者，或许也存在感染变异毒株并扩散的风险。”

据中央社今天报道称，身为东京奥运官方合作伙伴的日本朝日新闻，今天透过社论公开呼吁首相菅义伟停办东奥，是首家表态认为今年夏天应停办东奥的日本全国性媒体。据社论指出，新冠病毒疫情不断扩大，在东京等地实施的紧急事态宣言势必将延长，“要求首相菅义伟冷静地、客观地观察周遭状况，做出今年夏天停办（东奥）的决定”。

社论认为，应以民众生命与健康作为最优先考量，现在无法保证举办东奥时疫情已平息，甚至还可能要对出现新变异病毒株加强警戒。东奥举办时预料将有超过9万名外国人入境日本，即使不开放观众进场观赛，加上志工等工作人员总共将会聚集约10几万人进入东京，在活动结束后再返回各自国家，“无法避免这种从世界各地将病毒带进来，然后再散播到世界各地的可能性”。

IOC与东京奥运暨帕运组织委员会表示会做好“检验与隔离”，并强调已用这种方式举办过多场国际大型比赛，但奥运规模完全不同。

这篇社论也说，在疫情肆虐下，有选手无法参加预赛、顺利接种疫苗与难以取得疫苗的国家已产生显著差距，当然也会影响选手练习与比赛表现，让奥林匹克宪章理念形同具文，“这样也要办奥运的意义何在？”

据中央社说，根据东京奥运官网的赞助商名单，朝日新闻属东奥第3级赞助商“官方合作伙伴”。据日本出版社小学馆旗下的新闻网NEWS Post Seven日前曾报道称，日本有6间媒体分属不同等级的东奥赞助商。

据路透社消息，美国白宫周二重申，支持日本今年夏季主办奥运会的计划，并支持美国运动员出赛，尽管日本出现新一波新冠感染病例，美国发出对日本的旅行警告。

白宫已经在4月日本首相菅义伟访美期间发表了一份声明，称拜登支持东京为举办安全的奥运会所做的努力。但是，日本出现的第四波新冠病毒感染，导致美国国务院周一发出避免前往日本的警告。这项警告没有具体提到定于7月23日开始的奥运会。日本官员说，他们预计这不会对奥运会产生任何影响。