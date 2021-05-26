德防长时隔14年访韩，商定加强印太地区合作

自首尔方面消息，韩国国防部长徐旭5月26日会见了来访的德国国防部长卡伦鲍尔（Annegret Kramp-Karrenbauer）。这是德国防长时隔14年访韩。会谈期间，双方就朝鲜半岛等地区安全局势、两国防务及军工合作进行讨论。

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据德国国防部介绍，两国防长会谈的重点是双边关系，也是德方去年9月推出的《德国-欧洲-亚洲：共同塑造21世纪》印太政策指导方针的实际执行。据韩联社报导，卡伦鲍尔表示，德国政府发布的该文件将韩国明文列为主要合作伙伴，德方希望加强同韩方的合作。

徐旭表示，从历史、地缘、战略角度看，韩国和德国有望成为印太地区最佳合作伙伴，并对德方提出的加强两国防务及军工合作提议做出积极回应。徐旭称，韩国战争时期德国向韩方派遣医务人员，30万以上的患者得以接受治疗，鉴于此，韩方于2018年将德国参战国家地位升格为医疗支援国家。卡伦鲍尔对半岛和平进程表示支持，并邀请徐旭访问德国。

作为柏林印太战略的一部分，日德两国外长和防长今年4月举行了首次“2+2”会谈。日德同意，在3月签署的情报共享协议基础上，加强在国防、军事装备和技术转让方面的合作。而就此次访韩之行，卡伦鲍尔周三通过推特介绍称，“今天在首尔与徐部长就印太地区的安全、半岛局势以及我们的进一步合作，特别是在安全、创新和技术方面的合作进行了良好的会谈。德国和韩国是强有力的价值观伙伴。”

卡伦鲍尔还对韩朝边境板门店共同警备区（JSA）进行了访问。她说，“在朝鲜和韩国之间的非军事区，我再次对德国人的团结感到非常感激。我真诚地祝愿韩国能像我们被允许的那样拥有类似的幸福。”她并于韩国国会国防委员会的议员们进行了会面。

卡伦鲍尔随后将前往关岛对当地的美军基地进行访问。她将是第一位访问关岛的德国政府成员。届时，卡伦鲍尔会和关岛官员和美军官兵交流，并听取关于印太地区战略局势和关岛重要性的介绍。

值得一提的是，韩国总统文在寅周三邀请了朝野五党党魁在青瓦台召开午餐座谈会时表示，认识到“四国集团”（Quad Group）的重要性。他称，由美国主导的“四国集团”具有其重要性，韩国将基于开放性和透明性，同相关国家就优先事宜开展合作。