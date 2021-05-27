台湾疫情续增 本土例过5000大关

据台湾中央流行疫情指挥中心今天宣布，台湾新增401例本土病例、4例境外移入，及266例校正回归个案，今天本土个案中出现百岁人瑞确诊者。台湾新冠肺炎本土个案超过5000人；国内新增13名死亡个案，死亡数再创新高，累积59人病逝。

广告 继续浏览后续

台湾报27日新增401例本土、266例校正回归，本土个案超过5000人。据中央社今天报道称，指挥中心指挥官陈时中今天下午在记者会中表示，新增401例武汉肺炎本土病例，为190例男性，211例女性，年龄介于未满5岁至100多岁，发病日介于4月26日至5月26日。

个案分布以新北市177例最多，其次为台北市130例，桃园市18例，基隆市15例，高雄市14例，彰化县10例，台中市7例，花莲县6例，宜兰县、新竹县各5例、台东县4例，屏东县3例，嘉义市、连江县各2例，苗栗县、南投县及云林县各1例。

陈时中进一步表示，校正回归个案266例中，为140例男性、126例女性，年龄介于未满5岁至90多岁，发病日介于15日至26日；个案分布以新北市146例最多，其次为台北市101例，宜兰县5例，桃园市4例，彰化县及台中市各3例，基隆市2例，嘉义市及台南市各1例。

该报道称，综上所有个案，其中万华活动史相关152例、茶艺馆相关25例、狮子会相关6例，其他已知感染源222例、关联不明145例、疫调中117例。相关疫情调查持续进行中。