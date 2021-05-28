日本接种新冠疫苗601万人中85人死亡

日本厚生劳动省26日宣布已确认接种新型冠状病毒疫苗的人中有85人死亡。厚生劳动省已决定继续接种疫苗，称目前没有重大的担忧。

广告 继续浏览后续

厚生劳动省在26日举行的一次专家会议上报告说，已确认到5月21日为止，在接受辉瑞疫苗的601万6,200多人中，有85名接受接种者死亡，死亡者为年龄在25至102岁之间的男女接种疫苗者。

根据医疗机构的报告，年龄在65岁以上的老年人占78％。

死亡的病因大致为：

1、出血性中风

2、心力衰竭

3、蛛网膜下腔出血

4、脑梗塞

5、老衰等

关于死亡与接种的因果关系，据说由于缺乏信息而无法评价或正在评价之中。

此外，在到本月16日为止所报告的接种后的症状中，符合国际评估指数的过敏反应有146例，约在4万1,900件中有一件，国际评估指数的过敏反应频度为100万回中有24件。

对此，厚生劳动省决定继续接种，称目前没有严重的问题影响接种。

而在5月27日，在日本宫崎县又发生一起接种疫苗后的死亡事件，目前详细情况还没有公布。

美国莫德纳制造的新冠疫苗从5月24日开始接种，现在正在对自卫队员中接受接种的约1万人进行副作用调查。