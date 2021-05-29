印度支持美国 进一步调查新冠肺炎病毒起源

印度斯坦时报（Hindustan Times）今天引述印度外交部发言人巴格奇（Arindam Bagchi）谈话说，由世界卫生组织（WHO）召集有关调查新冠肺炎病毒起源的全球研究，“是重要的第一步”，但还需要更多的数据和研究，才能获得可靠的结论。

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据中央社今天报道说，美国总统拜登呼吁进一步调查新冠肺炎的起源，印度昨天公开支持，并指出，世界卫生组织召集调查病毒起源的全球研究及后续进一步研究。在没有点名中国之下，印度外交部发言人巴格奇表示，世卫组织提出调查报告的后续行动和进一步研究，值得所有人的理解和合作。

在多国的压力下，世卫组织领导的小组今年1、2月前往武汉及周边调查4个星期，并在3月底发表一份报告指出，武汉肺炎病毒可能从蝙蝠透过另一种动物传染给人类，“病毒极不可能透过实验室事件外泄”。但世卫组织秘书长谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）坦承，调查研究小组表达了他们在获得与武汉湿货市场（华南海鲜市场）爆发等有关原始数据方面遇到困难，“无法充分评估实验室外泄（病毒）的可能性”，因此还需要更多数据和研究来获得更可靠的结论。

世卫组织正在审查这份报告中的建议，以期为秘书长准备一份有关进行下一步病毒起源研究的提案。

不过，中国一直在阻挠和拒绝外界对武汉实验室与病毒起源之间是否有关连的调查。

美国总统拜登日前要求情报部门加倍努力找出疫情源头，在90天内向他报告。拜登并敦促中国参与全面、透明、以证据为基础的国际调查，提供所需的相关数据与证据。

不过，中国稍后批评美国是在发挥“政治作用”，并再度否认这波新冠肺炎全球大流行是来自武汉研究室外泄的病毒。

中央社说，科学报导作家韦德（Nicholas Wade）引用一些研究支持病毒是从实验室外泄的论点，包括病毒若是从云南的蝙蝠身上发现，如何能传播到1500公里外的武汉？而且与严重急性呼吸道症候群（SARS）病毒不同，武汉肺炎病毒似乎已完全进化成针对人类的最佳病毒。还有专家说，中国是世界上人口最多的国家，但自武汉疫情爆发以来，就未再发生新一波感染，这加深了中国可能掌握什么线索的质疑。