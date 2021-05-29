台湾疫情新报：疫情趋向平坦但未见下降趋势

台湾今天报告新增327例新冠病毒确诊病例，其中320例本土、7例境外移入、166例校正回归个案，新增21例死亡创单日新高。

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据中央社今天报道称，台湾中央流行疫情指挥中心今天的宣布，今天新增的320例本土病例，为169例男性、151例女性，年龄介于未满5岁至90多岁，发病日介于今年5月7日至5月28日；另校正回归个案166例中，为90例男性、76例女性，年龄介于未满5岁至90多岁，发病日介于5月6日至5月27日。

陈时中指出，综上所有本土个案共486例，以新北市224例最多，其次为台北市168例，台中市33例，桃园市19例，基隆市14例，台东县、宜兰县各5例，花莲县、嘉义县各4例，苗栗县3例，新竹县及彰化县各2例，云林县、高雄市及新竹市各1例。其中万华活动史相关36例、茶艺馆相关2例，其他已知感染源158例、关联不明49例、疫调中241例。相关疫情调查持续进行中。

根据台湾指挥中心统计，截至目前国内累计47万287例新型冠状病毒肺炎相关通报（含42万6915例排除），其中7806例确诊，分别为1133例境外移入，6620例本土病例，36例敦睦舰队、2例航空器感染、1例不明及14例调查中；另20例（案530、1589、1676、1591、1886、2067、2068、2528、2530、2599、3459、3921、3975、3989、3990、3991、4059、4726、5841、7096）移除为空号。确诊个案中99例死亡。

据指挥中心再次呼吁，民众应落实手部卫生、咳嗽礼节及戴口罩等个人防护措施，减少不必要移动、活动或集会，避免出入人多拥挤的场所，或高感染传播风险场域，并主动积极配合各项防疫措施，共同严守社区防线。

就台湾新冠肺炎病毒疫情升温，连日校正回归新增个案都超过百例，指挥中心指挥官陈时中今天表示，校正回归后柱状图显示，疫情趋向平坦，但未见下降趋势，坦言这状况不太好，显示疫情仍稳定处于一定确诊病例以上，没看到有往下的趋势。据陈时中指出，整体检验速度还要再加强，才能尽快厘清个案状况，相关措施已经渐渐看到效果，但速度仍不够快。

据中央社说，不过，陈时中指出，从整体发病日情况来看，疫情确实有稍微往下、趋缓一点，未来仍须持续研判。