日在野党拟提修例 允许自卫队当生命受威胁时使用武器

自东京方面消息，为牵制中国海警船在钓鱼岛海域的活动，日本两个在野党，日本维新会和国民民主党计划在本届国会会议上联合提交一项法案，以修改《自卫队法》和其他法律，明确自卫队可以负责警戒和监控领海。据悉，这是两党首次联合在日本众议院提交修正案。

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据日本广播协会（NHK）5月29日报导称，本次将要提交的《自卫队法》修正案中明确规定，自卫队须承担中国海警局的船只的警戒监视和情报收集活动。这些活动可以在《防卫省设置法》的 “研究和学习”条款下进行，但通过将其放在《自卫队法》中，可以帮助日本政府澄清自卫队从事相关任务的基础。

其中还有一条规定，允许执行警戒监视和其他活动的部队使用武器，但前提是为了保护生命而不可避免地使用武器，“这不等于使用武力”。据悉，这是日本维新会和国民民主党在众议院首次联合向国会提交法案。

此外，目前在日本众议院拥有最多议席数的在野党立宪民主党，同样打算向国会提交强化海上保安厅的法案，主要内容为制订扩充海上保安厅装备，设立警备准备行动，及允许自卫队在海上保安厅出动时提前在周边警戒。